«Хочется извиниться». Игрок «Зенита» Захаров высказался после разгрома от ЦСКА

Атакующий защитник санкт-петербургского «Зенита» Денис Захаров прокомментировал поражение, которое потерпела команда в пятом матче серии 1/2 финала с московским ЦСКА (73:99). После этой игры армейцы вышли вперёд в серии – 3-2. В финал пройдёт команда, которая одержит четыре победы.

«Сложно что-то сказать, хочется первым делом извиниться перед зрителями за такое провальное начало. С другой стороны, я не могу сказать, что мы не старались, у нас все игры складываются так, что тот, кто хорошо начинает, тот контролирует игру. Сегодня у нас, увы, не получилось, но вы видели до этого, что мы реагировали. Постараемся исправиться и вернуть серию в Петербург», — приводит слова Захарова пресс-служба петербуржской команды.