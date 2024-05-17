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«Хочется извиниться». Игрок «Зенита» Захаров высказался после разгрома от ЦСКА

«Хочется извиниться». Игрок «Зенита» Захаров высказался после разгрома от ЦСКА
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Атакующий защитник санкт-петербургского «Зенита» Денис Захаров прокомментировал поражение, которое потерпела команда в пятом матче серии 1/2 финала с московским ЦСКА (73:99). После этой игры армейцы вышли вперёд в серии – 3-2. В финал пройдёт команда, которая одержит четыре победы.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
16 мая 2024, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
73 : 99
ЦСКА
Москва
Зенит: Фрейзер - 18, Эртель - 13, Вольхин - 11, Хантер - 11, Захаров - 9, Герасимов - 5, Морган - 2, Карасёв - 2, Торопов - 2, Жбанов, Зубков, Карлтон
ЦСКА: Тримбл - 17, Джекири - 15, Хэнлан - 14, Уэйр - 13, М'Бай - 13, Астапкович - 10, Жан-Шарль - 6, Антонов - 5, Ухов - 4, Курбанов - 2, Ганькевич, Руженцев

«Сложно что-то сказать, хочется первым делом извиниться перед зрителями за такое провальное начало. С другой стороны, я не могу сказать, что мы не старались, у нас все игры складываются так, что тот, кто хорошо начинает, тот контролирует игру. Сегодня у нас, увы, не получилось, но вы видели до этого, что мы реагировали. Постараемся исправиться и вернуть серию в Петербург», — приводит слова Захарова пресс-служба петербуржской команды.

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