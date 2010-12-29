"Денвер" может потребовать Батюма в обмен на Энтони

Руководство «Денвера» рассматривает возможность обмена форварда Кармело Энтони с участием двух или трёх других команд. Одним из возможных условий сделки «Наггетс» может стать обмен французского форварда Николя Батюма из «Портленда», сообщает ESPN.

«Портленд», в свою очередь, в данный момент изучает возможность обмена Андре Миллера.