"Денвер" может потребовать Батюма в обмен на Энтони
Руководство «Денвера» рассматривает возможность обмена форварда Кармело Энтони с участием двух или трёх других команд. Одним из возможных условий сделки «Наггетс» может стать обмен французского форварда Николя Батюма из «Портленда», сообщает ESPN.
«Портленд», в свою очередь, в данный момент изучает возможность обмена Андре Миллера.
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