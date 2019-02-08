ЦСКА задушит «Реал» хорошей защитой

ЦСКА — «Реал»

Ставки: тотал меньше 83,5 очка «Реала» за 1.85, тотал меньше 172 очка за 1.85 в БК «Фонбет» (Сделать ставку)



ЦСКА уже встречался с «Реалом» в этом сезоне, и тогда «армейцы» победили даже без Серхио Родригеса. Хозяева — а ими тогда были испанцы — набрали 88 очков, но в этот раз сделать нечто подобное им будет в разы сложнее. БК «Фонбет» считает красно-синих явным фаворитом не просто так.



Во-первых, очевидно: мадридцы играют не дома. ЦСКА на ходу и только что сумел удержать «Локомотив» в 57 очках. При этом у краснодарцев не самое плохое нападение. Понятно, что команда Пабло Ласо обязана набрать в «Мегаспорте» больше, но хотя бы до 82-83 очков вряд ли дотянет.

Во-вторых, в пользу этого говорят и последние результаты «Реала». Если не считать игры с «Дарушшафакой», безнадёжно занимающей последнее место в турнирной таблице, то последний раз Мадрид набирал на выезде больше 80 очков в игре с «Баварией» 21 декабря.



С тех пор команда дома играла результативно (91, 94 и 92 очка), а вот на выезде в основном мучилась — 63, 75 и 60. Пожалуй, проверим тотал меньше 83,5 очка «Реала» за 1.85 в БК «Фонбет».

Даже с «Дарушшафакой» испанцы набирали 86 — не сильно больше того, на что мы предлагаем поставить. Ведь и противостоять «Реалу» будут не турки. Оборона «армейцев» в последнее время смотрится солидно.



При этом, конечно, нельзя забывать, что это рискованная ставка, ведь у Мадрида сейчас все в строю и набрали приличный ход (Айон, Кампаццо, Йюлль уж точно). Поставить на «тотал меньше» в отношении «Реала» не означает поставить на ЦСКА.



Просто испанцы прямо сейчас вряд ли способны на то нападение, которое позволит им набрать больше 83 очков в игре с ЦСКА на выезде. Они вполне могут забраться в концовку и даже победить, но только в низовой игре. БК «Фонбет» оценивает шансы мадридцев коэффициентом 2.65. (Сделать ставку)

Несмотря на то что обе команды идут в числе лидеров Евролиги по результативности, в этой игре слишком многое на кону и лететь вперёд сломя голову никто не будет. Если победителем окажется «Реал», это почти стопроцентное преимущество домашней площадки в четвертьфинале — до окончания регулярки даже проиграть разок-другой можно будет.



Если же победит ЦСКА, то красно-синие обгонят мадридцев в турнирной таблице и будут оборонять вторую строчку всеми правдами и неправдами, а может даже замахнуться ещё выше. БК «Фонбет» даёт на победу российского клуба 1.48.



О невысокой результативности позволяет говорить и то, что Серхио Родригес — одна из главных атакующих опций команды — в принципе неважно играет в матчах против «Реала». Да, это в большей степени касается выездных встреч, однако глупо отрицать, что, несмотря на все неважно-кто-играет-против-тебя слова, «Реал» всё-таки довольно сильный раздражитель для испанца.



Кори Хиггинс. Во многом именно он позволил ЦСКА победить на выезде, однако нынче американец только приходит в себя после травмы. Даже если он выйдет на паркет (а это возможно), то его готовность прямо сейчас показывать прежний уровень игры под вопросом. Возьмём тотал меньше 172 очка за 1.85 в БК «Фонбет». (Сделать ставку)