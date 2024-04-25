ЦСКА — «Спартак»: ставка Игоря Семшова на игру РПЛ

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Спартак».

Ставка: ничья за 3.60.

«В четверг на «ВЭБ Арене» состоится всегда самое ожидаемое событие всего сезона ЦСКА – «Спартак».

С каким балансом команды подошли к очередному дерби всея Руси? Вспомним, как обе команды провели свои предыдущие поединки в чемпионате. Диаметрально противоположно. Армейцы дома при очень, мягко говоря, невзрачной игре проиграли «Ахмату» 1:2 и к тому же потеряли из-за удалений Виллиана Рошу, Игоря Дивеева и из-за перебора жёлтых карточек Аббоса Файзуллаева. А ещё неясно, что с Игорем Акинфеевым, который пропустил этот печальный для красно-синих поклонников поединок.

А вот «Спартак» при Владимире Слишковиче нокаутировал в Ростове-на-Дону «Ростов» Валерия Карпина – 5:1 с дублем игравшего на новой позиции в команде — «десятки» — Хесуса Медины. Так что с психологической точки зрения всё очевидно. Красно-белые сейчас явно превосходят в этом плане своих принципиальных оппонентов. Правда, ясно всем, что на поле футболисты выйдут драться и умирать, но не уступят и пяди земли. Так что психология вряд ли будет иметь какое-либо значение в этой игре. А вот потери Роши, Файзуллаева и Дивеева — это очень серьёзно. У «Спартака» же, кроме Промеса и давно не показывающего достойной игры Виктора Мозеса, пробелов в составе нет. Но играть без двух заморских звёзд красно-белые уже давно научились.

В общем, все предматчевые расклады однозначно в пользу «Спартака». Но нельзя забывать, что это дерби и что в этом сезоне наш чемпионат буквально пестрит неожиданными результатами. Так что не всё так ясно. Я думаю, что череда сюрпризов продолжится и мы увидим на табло ничью», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».