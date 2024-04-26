«Вашингтон» — «Рейнджерс»: прогноз «Чемпионата» на третий матч серии Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Кубка Стэнли «Вашингтон» – «Рейнджерс».

Ставка: Александр Овечкин забьёт за 2.50.

«Рейнджерс» ведут в серии со счётом 2-0 и отправляются на «Кэпитал Уан-Арену», чтобы встретиться с «Вашингтоном» в третьем матче 1/8 финала плей-офф НХЛ. В первой встрече серии «синерубашечники» разгромили «Кэпиталз» со счётом 4:1. Автором одной из шайб стал Артемий Панарин, пребывающий в великолепной форме. Чего не скажешь об Александре Овечкине. Пока он не в силах спасти свою команду от поражений.

Во второй встрече «Рейнджерс» вновь выиграли, но уже со счётом 4:3. Примечательно, что первую шайбу забросил «Вашингтон», однако подопечные Питера Лавиолетта быстро ответили и даже вышли вперёд в первом периоде. Во втором периоде «столичные» отыграли один гол, но вновь пропустили две шайбы в ответ.

Для «столичных» не видно просвета. Мы рассчитываем, что правильно отреагирует на критику и воспрянет духом Овечкин на домашней арене, но даже его фантастическая игра может не спасти «Кэпиталз» от поражения. С другой стороны, возможно, «Вашингтон» не обладает такими же навыками, как «Рейнджерс», но он силён, имеет железный характер. Конечно, Питер Лавиолетт напрямую знаком с внутренней кухней «Кэпс». Ему проще подстроить свою команду под Александра и других форвардов. Будем ожидать гола от капитана – это важно.