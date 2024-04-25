«Тампа» — «Флорида»: прогноз на третий матч серии Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Николай Павлов сделал прогноз на 3-й матч серии Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» — «Флорида».

Ставка: победа «Флориды» с учётом овертайма за 1.87.

«Тампа-Бэй» перед двумя домашними матчами серии плей-офф находится в сложной ситуации. «Лайтнинг» проигрывают «Флориде» в серии со счётом 0-2 (2:3, 2:3 ОТ). Они столкнулись с очень неудобным для себя соперником, который умело обороняется и наказывает за малейшую расслабленность. Всё рядом, всё близко — но счёт в серии 0-2.

Грамотно сдерживая нападение «молний», «Пантерз» реализовали свои шансы. Хотя было непросто. Кроме того, «коты» превосходят «молний» по перехватам в защите. Это позволяет быстро распрямляться контратакующей пружине «Флориды» и держать в постоянном напряжении Андрея Василевского. К вратарю «Лайтнинг» нет никаких претензий.

Скажем больше, если бы не россиянин, не дотянули бы «молнии» до овертайма в минувшей встрече. На другой стороне площадки уверенно играет Сергей Бобровский, защищающий ворота «Флориды». Он надёжен, не теряет концентрацию и вселяет уверенность в защитников. А временами натурально творит чудеса.

Отлично вошёл в решающий отрезок сезона Владимир Тарасенко. 32-летний форвард, который влился в состав «Флориды» по ходу сезона, открыл счёт заброшенным шайбам в плей-офф, реализовав большинство в минувшей встрече. Он очень полезен при игре не только в нападении, но и в защите.

«Флорида» делает акцент на оборону и лишает «Тампа-Бэй» возможности проводить свои хитрые атаки. В то же время «Пантерз» постоянно оказывают давление на оборону «молний», вынуждая играть по их правилам. Учтём стабильность «котов». Всё это наталкивает на победу гостей с учётом овертайма за 1.87.