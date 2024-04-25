«Айлендерс» — «Каролина»: прогноз «Чемпионата» на 3-й матч серии НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на 3-й матч серии Кубка Стэнли «Айлендерс» — «Каролина».

Ставка: «Каролина» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 1.93.

На своём льду «ураганы» забрали обе встречи. Крайне маловероятно, что «Айлендерс» удастся перевернуть ход серии. В прошлом сезоне они пробрались в плей-офф в большей степени за счёт потрясающей игры Ильи Сорокина, но в первом же раунде уступили как раз «Каролине» — 2-4. «Харрикейнз» в итоге добрались до полуфинала Кубка Стэнли.

На этот раз разница между командами кажется даже более значительной. У «островитян» фактически нет моментов, а выжимать воду из камня и надеяться на чудеса от вратаря — это сомнительный рецепт успеха. Звенья у «Каролины» очень ровные, преимущество в двух стартовых матчах было весьма значительным. У «Айлендерс» банально не видно ресурсов. Одна победа за счёт блистательной игры голкипера — вполне реально. Но не более.

«Ураганы» воодушевлены и не видят преград. Сумасшедшие эмоции от волевой победы должны помочь сохранить импульс и сделать счёт в серии 3-0. Заключить пари на то, что сыграет Х2 + ТМ 6.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03.

Слишком много заброшенных шайб не ждём. «Островитяне» наверняка учтут ошибки третьего матча и надёжнее сыграют в защите. Вряд ли это спасёт от поражения, но шансы навязать борьбу «ураганам» и уйти хотя бы от разгромного поражения в серии повысятся.