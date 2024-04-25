«Брайтон» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на встречу АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Брайтон» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 2.10.

«Брайтон» и «Манчестер Сити» встретятся в 29-м туре чемпионата Англии. В первой половине сезона это могла бы быть равная игра с не таким уж предсказуемым исходом. Но сейчас «чайки» уже выступают совсем не так хорошо, а у «горожан» совершенно другая турнирная ситуация.

Чемпионская гонка в АПЛ в самом разгаре. «Ман Сити» идёт третьим, уступая «Арсеналу» с «Ливерпулем». Однако у «горожан» есть игра в запасе. Ранее «канониры» и «красные» проиграли по разу, так что теперь подопечные Гвардиолы являются главными претендентами на победу в турнире.

У «горожан», конечно, тяжёлый график игр, о чём не раз заявлял и сам Гвардиола. На прошлой неделе клуб провёл ответный матч в четвертьфинале ЛЧ с «Реалом», в котором они доиграли до серии пенальти. В итоге «Сити» вылетел из еврокубка, хотя на победу в ответной встрече он точно наиграл. Но таков футбол.

Уже через несколько дней после этой игры манкунианцы принимали участие в полуфинале Кубка Англии с «Челси». В этой встрече очень тяжело было «Сити». Если бы «синие» были в лучшей форме, то смогли бы выйти в финал, банально «перебегав» соперника. А так — команда Гвардиолы победила 1:0 и прошла дальше.

«Брайтон» тоже участвовал в еврокубке, но было это ещё в марте — вылет от «Ромы» в Лиге Европы. Сейчас же дела у команды идут не лучшим образом. «Чайки» не могут победить в четырёх встречах кряду. Причём если 1:2 от «Ливерпуля» и 0:3 от «Арсенала» ещё объяснимы, то вот в играх с «Бёрнли» (1:1) и с «Брентфордом» (0:0) команда Де Дзерби могла бы побеждать.

Из-за слабых результатов в таблице «Брайтон» уже опустился на 10-е место. Соперники выше отрываются от него на три очка и более. Не думаю, что «чайки» добьются больших успехов на финишной прямой.

Сейчас «Ман Сити» — однозначный фаворит. Да, легко клубу точно не будет — он проводит очередную игру, имея времени на подготовку всего в пару дней. Но нынешний «Брайтон» ничего не сможет сделать с «горожанами», даже находящимися не в лучших физических кондициях», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».