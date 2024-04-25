ЦСКА — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на игру чемпионата России

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.68.

«Обсудим интересный матч перенесённого тура РПЛ. Повезло «Спартаку», что перенесли тур. Успели убрать Абаскаля. В минувшем матче против «Ростова» мы увидели, что может сделать «Спартак» и на что мы можем рассчитывать.

Я думал, что уже в матче с «Зенитом» команда побежит вперёд, но Слишкович решил взять паузу, и уже против «Ростова» московский клуб сыграл на своём уровне. Бежали вперёд, играли агрессивно, ничего не боялись. «Ростов» же команда сильная, весной набрал больше всех очков, поэтому есть основания с оптимизмом относиться к предстоящей встрече «Спартака» и ЦСКА.

Армейцы также будут злые. В прошлом туре проиграли «Ахмату». Встречу начали неплохо, но раннее удаление испортило игру. Потом ещё и на замену вышел явно не готовый Дивеев, из-под которого и были забиты два гола. К матчу со «Спартаком» ЦСКА подходил без лидеров в обороне. Также не сыграет против «Спартака» и Файзулаев, а это всё серьёзные потери.

Думаю, что, как и против «Ростова», в матче с ЦСКА «Спартак» будет идти вперёд, а вот накажет ли ЦСКА соперника за это — вопрос. С атакой у ЦСКА всё в порядке. Чалов забивает.

Конечно, в каждой игре «Спартак» не будет забивать по пять голов, где-то снова будет штормить команду. Тем не менее жду яркого и результативного футбола. Не вижу фаворита в этой игре. Шансы на победу примерно равны, поэтому в исходы лезть не буду. Думаю, что будут голы», — приводит слова Мора «РБ Спорт».