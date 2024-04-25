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ЦСКА — «Спартак»: прогноз «Чемпионата» на центральный матч 21-го тура РПЛ

ЦСКА — «Спартак»: прогноз «Чемпионата» на центральный матч 21-го тура РПЛ
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.88.

ЦСКА подходит к встрече с плохим настроем и в ослабленном виде. В игре последнего тура РПЛ он сенсационно уступил «Ахмату» (1:2) из-за совсем не обязательного удаления. Красную карточку схлопотал Виллиан Роша. В концовке его примером вдохновился Игорь Дивеев. Он покинул поле на 89-й минуте, оставив команду доигрывать матч вдевятером.

Помимо двух ведущих защитников, предстоящий матч пропустит ставший ключевым игроком клуба Аббосбек Файзуллаев. У него перебор жёлтых карточек. В 26 встречах во всех турнирах техничный полузащитник забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

«Спартак» подходит к встрече с куда большим позитивом. Недавно он пережил смену главного тренера. Исполняющим обязанности наставника стал Владимир Слишкович. В матче последнего тура чемпионата России под его руководством «народная команда» разгромила на выезде «Ростов» (5:1).

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

При боснийском специалисте в игре «народной команды» сразу же появилась ясность. Строгое разграничение обязанностей, схема, позиции, выбор состава, замены — всё было приведено в приемлемый вид. Футболисты почувствовали твёрдую руку тренера, выполнили установки и победили.

Без двух ведущих защитников ЦСКА придётся очень сильно постараться для того, чтобы не пропустить много. Однако это дерби и случиться может что угодно. Не исключено, что забьют армейцы больше. В атаке у них полный порядок. «Спартак» здорово прибавил после отставки Абаскаля. Главное — не сбавлять обороты. Посмотрим, как «народная команда» проявит себя в матче с принципиальным соперником.

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