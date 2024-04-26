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«Нэшвилл» — «Ванкувер»: прогноз на третий матч серии Кубка Стэнли

«Нэшвилл» — «Ванкувер»: прогноз на третий матч серии Кубка Стэнли
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на третий матч серии Кубка Стэнли «Нэшвилл» — «Ванкувер».

Ставка: победа «Нэшвилла» за 2.40.

«Во втором матче «Нэшвилл» неожиданно одержал разгромную победу со счётом 4:1. Усугубляет положение «Кэнакс» травма основного голкипера Тэтчера Дэмко. Он только оправился от повреждения, но вновь отправился в лазарет. Кейси Десмит часто вступал в игру на протяжении регулярки, но он не так надёжен. Что и подтвердила минувшая встреча.

В составе «Нэшвилла» много классных исполнителей, поэтому «Ванкуверу» просто необходима надёжная защита. Филип Форсберг забросил шайбу и отдал две передачи, Джейсон Цукер записал на свой счёт два очка по системе «гол+пас». Бывает, что нападение «Предаторз» даёт сбой, но оно показывает вполне приемлемый результат в серии с «Кэнакс».

Теперь на стороне «горчичных котов» будет преимущество домашнего льда. «Нэшвилл» должен продолжать отыскивать даже минимальные шансы совершить бросок по воротам соперника и блокировать ответные, чтобы реже задействовать вратаря. Было бы глупо не воспользоваться потерей «Ванкувера» и домашними трибунами. Как минимум эти два фактора указывают на победу «Предаторз» с коэффициентом 2.40».

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