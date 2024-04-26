«Бохум» — «Хоффенхайм»: во сколько начало матча Бундеслиги, прогнозы и ставки

26 апреля состоится матч Бундеслиги «Бохум» — «Хоффенхайм». Начало игры — в 21:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «несгибаемых» можно с коэффициентом 2.25. Шансы «деревенских» оценили в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Эксперты считают, что матч «Бохум» — «Хоффенхайм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют «несгибаемые», сыграет коэффициент 1.16. Гол «деревенских» доступен с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.45.

«Несгибаемым» не остаётся ничего другого, кроме борьбы за выживание в Бундеслиге. Причём лучше положение клуба не становится. Наоборот, ситуация ухудшается с каждым новым туром. «Бохум» занимает 16-е место в турнирной таблице, которое оставляет шанс остаться в первенстве, если удастся выиграть стыковые матчи.

«Хоффенхайм» решает совершенно другие задачи. Он тоже сильно мотивирован. «Деревенские» занимают девятое место, рассчитывая пробиться в топ-6. Тогда можно будет в следующем сезоне проверить свои силы в Лиге конференций. Такой опыт нужен клубу. Отставание от «Айнтрахта», расположившегося на шестом месте, составляет шесть очков. Не так много.