«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: прогноз на третий матч серии Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на третий матч серии Кубка Стэнли «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон».

Ставка: тотал больше 6.5 гола за 1.60.

«В этой серии ничья – 1-1. Поэтому по-прежнему непонятно, кто является фаворитом. «Эдмонтон», понятно, имеет преимущество по уровню лидеров, но жуткий бардак при игре без шайбы всё портит. Ясно только одно – команды радуют результативным хоккеем и в каждой из двух встреч забрасывали друг другу минимум по четыре шайбы. Впечатляет? Ещё бы!

Макдэвид на этой короткой дистанции сделал шесть голевых пасов, Зак Хайман забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу, а Драйзайтль набрал 4 (1+3) очка по системе «гол+пас».

«Лос-Анджелес» проиграл первый матч «Эдмонтону» со счётом 4:7, но в последней встрече взял реванш и победил в овертайме (5:4 ОТ). Однако «Кингз» мало в чём уступают «нефтяникам» в плане результативности, но что касается вратаря, то Тальбо крайне ненадёжен. То же самое можно сказать и о голкипере «Ойлерз» Скиннере.

Мы считаем, что расклад сил точно не в пользу «Лос-Анджелеса». Да, «Эдмонтон» проиграл последний матч, но в овертайме. А так он вряд ли был хуже. Не исключено, что вновь потребуется больше времени на определение победителя. Точно никуда не исчезнет результативность команд. С учётом того, в какой плохой форме находятся вратари и как раздухарились нападающие, логично поставить на тотал больше 5.5 шайбы за 1.63. Можно даже проверить ТБ 6.5 гола».