«Факел» — «Крылья Советов»: прогноз «Чемпионата» на встречу РПЛ

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Крылья Советов».

Ставка: «Факел» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.06.

Слабо проводит весенний отрезок сезона «Факел». Воронежцы проиграли три последних матча: ЦСКА (1:4), «Ростову» (0:1) и «Краснодару» (0:2), поставив себя в сложное положение. Дело в том, что команда находится после 24 встреч на 11-м месте в турнирной таблице, всего на два очка выше зоны переходных матчей.

Сергей Ташуев, который возглавил «Факел» по ходу сезона, не может исправить главную проблему — слабую игру в атаке. Воронежцы в этом сезоне РПЛ забили всего лишь 19 мячей, а это худший результат в лиге. Возможно, это связано со спадом формы у лучшего бомбардира клуба. Евгений Марков забил семь мячей, но только один гол — на весеннем отрезке чемпионата России.

«Крылья Советов» в текущем сезоне могут быть названы одной из самых нестабильных команд в чемпионате России. Самарцы словно находятся на качелях: период пиковой формы сменяет жёсткий кризис. Поэтому неудивительно, что подопечные Игоря Осинькина слабо начали весенний отрезок.

«Факел» дома играет от обороны. Воронежцев вполне устроит и ничья, поскольку крайне важно завершить серию поражений из трёх матчей. Да и «Крылья Советов» уступили в минувшем туре «Балтике» (1:2) и вряд ли пойдут на риск. Рассмотрим ставку на то, что воронежцы не проиграют и тотал будет меньше 2.5 мяча, за 2.06.