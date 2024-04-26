«Реал Сосьедад» — «Реал»: во сколько начало матча Примеры, сыграет ли Захарян

26 апреля состоится матч 33-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они не могут выявить фаворита: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 2.70. Шансы мадридцев оцениваются в 2.75. На ничью дают коэффициент 3.30.

Аналитики считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.83.

По сравнению с прошлым сезоном «Реал Сосьедад» сделал шаг назад. Вряд ли команда Иманола Альгуасиля опередит в турнирной таблице мадридский «Атлетико», который занимает четвёртое место. Поэтому Лигу чемпионов Арсен Захарян в следующем сезоне сможет посмотреть только по телевизору. Бело-голубые находятся на шестом месте в турнирной таблице Примеры с 51 очком.

Персонально для Арсена Захаряна этот сезон можно считать вполне удачным. Молодой полузащитник адаптировался к условиям испанского чемпионата и постепенно стал стабильно попадать в стартовый состав. Забил один мяч и отдал две результативные передачи, но главное — Иманол Альгуасиль в интервью рассказывает о высоком потенциале россиянина и верит в него.

Мадридский «Реал» стабилен под руководством опытного тренера Карло Анчелотти. Итальянский специалист железной рукой ведёт команду к победе в Примере и Лиге чемпионов. В турнирной таблице от второго места «сливочные» оторвались на 11 очков, и это, в принципе, снимает вопрос о титуле в Примере.

Поскольку первую строчку «Реал» вряд ли упустит, появилась отличная возможность построить подготовку к полуфиналу Лиги чемпионов с «Баварией». Первый матч «сливочные» проводят на выезде, поэтому велик соблазн предоставить отдых лидерам. В этом и кроется шанс «Реала Сосьедад» на положительный результат.