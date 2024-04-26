«Монпелье» — «Нант»: когда матч Лиги 1, кто фаворит, прогнозы и ставки

26 апреля состоится матч Лиги 1 «Монпелье» — «Нант». Начало игры — в 22:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «паладинов» можно с коэффициентом 1.95. Шансы «канареек» оценили в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Эксперты считают, что матч «Монпелье» — «Нант» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют «паладины», сыграет коэффициент 1.17. Гол «канареек» доступен с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Ничем особенным в этом сезоне «паладины» не выделяются. Они вполне привычно располагаются в середине турнирной таблицы чемпионата Франции. Чувствуют ли себя комфортно подопечные Мишеля Дер Закаряна – конечно! Восьмиочковый отрыв от зоны стыковых матчей позволяет исключить дискомфорт.

«Канарейки» повторяют судьбу минувшего сезона. Ну почти. Тогда они с большим трудом сохранили прописку в Лиге 1 благодаря победе в последнем туре. Прошло столько времени, а команда вновь висит на волоске. Подопечные Антуана Комбуаре опережают зону стыковых матчей всего лишь на три очка. Одно поражение – и можно оказаться в неудобном положении.