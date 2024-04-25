ЦСКА — «Спартак»: прогноз Алексея Гасилина на матч чемпионата России

Известный в прошлом футболист дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.12.

«Главное дерби страны! Всегда в таких матчах пишу, что это дерби, и не важно, на какой строчке находятся команды. Хотя и здесь команды находятся в одном очке друг от друга. Обе команды ведут борьбу за 3-е место, можно сказать, что игра за 6 очков! «Спартак» после увольнения Абаскаля не проигрывает, сыграли 0-0 в Кубке с «Зенитом», об этом я писал, точнее, отстояли ничью, которая их не устраивала, и в той игре ничью добыл Максименко! После в чемпионате неожиданно обыграли крупно «Ростов» 5:1, «Ростов», который максимально домашний, и забить 5 – это надо умудриться, так что эмоции перед дерби у «Спартака» положительные, да и команда долго не забивала в чемпионате, и можно сказать – прорвало! Для «Спартака», как и для ЦСКА, сезон можно будет назвать удачным, если в такой ситуации команды выиграют бронзу в чемпионате и в Кубке поборются за трофей, и те и те еще в игре!

Потенциал у обеих команд в атаке очень велик, и то, что это будет рубка, очевидно! ЦСКА к дерби подходит с другим настроением, проиграл в последнем туре «Ахмату», да, было 2 удаления, первое в середине первого тайма, второе в конце игры! И удалились центральные защитники, Роша и Дивеев, игроки, которые очень важны в обороне команды Федотова, и это первое испытание, возможно, в дерби выйдет молодой Лукин, вариантов больше нет, а это всегда давление, особенно в таком матче! Так что в гол «Спартака» я верю, так же как и в гол ЦСКА, атака у армейцев в порядке, я всегда это выделяю! Чалов, Файзулаев, Обляков, Мусаева и Заболотный – это те игроки, у которых есть моменты, и они их могут решать. Плюс ЦСКА играет дома. ЦСКА забивает 9 матчей подряд в РПЛ и Кубке, и эта статистика вряд ли прервется в этой игре! Мой прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 гола», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».