«Колорадо» — «Виннипег»: прогноз на третий матч серии Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на третий матч серии Кубка Стэнли «Колорадо» — «Виннипег».

Ставка: победа «Колорадо» за 1.95.

«В регулярном чемпионате «Виннипег» играет мощно, хотя без спадов не обошлось. А в плей-офф заметно агрессивнее стал действовать в нападении. Кайл Коннор продолжает поддерживать собственный темп. Он забросил две шайбы и отдал две результативные передачи в серии плей-офф. Также сопернику стоит следить за Марком Шайфли, который также набрал четыре очка по системе «гол+пас».

Однако этого недостаточно. В регулярном чемпионате «Эвеланш» были одной из самых результативных команд и поддерживают темп в плей-офф. Если бы не откровенно неудачные действия Александра Георгиева в первой встрече, «лавины» вели бы в серии 2-0. А так счёт равен. Впрочем, Георгиев остаётся сильным вратарём, и рассчитывать на большое количество подарков хоккеистам «Джетс» не стоит.

Вернёмся к атаке «Эвеланш». Натан Маккиннон, Кейл Макар, Микко Рантанен и, конечно же, Валерий Ничушкин. Это одни из лучших мастеров почти всех атак «Колорадо». Каждый из них уже набрал очки в двух матчах плей-офф. Ещё бы, ведь они получились такими результативными. Первую встречу выиграл «Виннипег» со счётом 7:6, а во второй победил «Колорадо» — 5:2.

«Эвеланш» наносят в среднем 38,5 броска за игру. Это приносит им хорошие плоды в плане результативности. Плюс российский голкипер показал, что умеет держать удар и быстро брать себя в руки. Учитывая, что «Колорадо» переезжает на домашнюю арену, мы бы поставили на его победу с коэффициентом 1.95».