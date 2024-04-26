«Бохум» — «Хоффенхайм»: прогноз «Чемпионата» на матч Бундеслиги

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Бундеслиги «Бохум» — «Хоффенхайм».

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.15.

«Несгибаемым» не остаётся ничего другого, кроме борьбы за выживание в Бундеслиге. Причём лучше положение клуба не становится. Наоборот, ситуация ухудшается с каждым новым туром. «Бохум» занимает 16-е место в турнирной таблице, которое оставляет шанс остаться в первенстве, если удастся выиграть стыковые матчи.

Однако подопечные Хайко Бучера опережают зону прямого вылета лишь на пять очков. А ведь сезон ещё не закончен! В минувшей встрече «несгибаемые» проиграли «Вольфсбургу» со счётом 0:1. Это поражение продлило безвыигрышную серию «Бохума» до девяти матчей. За счёт чего клуб попробует исправить ситуацию и изменить своё положение – неизвестно.

«Хоффенхайм» решает совершенно другие задачи. Он тоже сильно мотивирован. «Деревенские» занимают девятое место, рассчитывая пробиться в топ-6. Тогда можно будет в следующем сезоне проверить свои силы в Лиге конференций. Такой опыт нужен клубу. Отставание от «Айнтрахта», расположившегося на шестом месте, составляет шесть очков. Не так много.

Ставить на победу одной из команд – рискованно. В то же время не ждём ничью. За девять очных матчей никогда «Бохум» и «Хоффенхайм» не делили очки. То, что голов будет много, – это ближе к истине. Предлагаем поставить на тотал больше 3.5 мяча с коэффициентом 2.15. К тому же прибавил футболист сине-белых Ваут Вегорст. Он забил два гола и отдал три результативные передачи в последних четырёх встречах.