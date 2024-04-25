«Урал» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч 21-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» – «Ростов» в 21-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Урала» за 2.70.

«Урал» и «Ростов» снова сыграют друг с другом, на сей раз в чемпионате. Неделю назад была игра в Кубке. Там были смешанные составы. У «Ростова» вообще молодёжный состав вышел и перевернул игру после перерыва. Но «Урал» сейчас позарез нуждается в очках. И это домашняя игра.

«Ростов» чувствует себя спокойно, в тройку забраться ему будет очень сложно. И 1:5 от «Спартака» тоже безболезненно для ростовчан не пройдут. Очень энергозатратный футбол у «Ростова». И, мне кажется, вот для основного состава команды Валерия Карпина две игры подряд на неделе против бегающих соперников — очень непростое испытание. И со «Спартаком» много эмоций и сил было потрачено, и здесь ещё напротив «Урал», которому позарез очки нужны. И плюс «Урал» играет дома.

Я думаю, что «Урал» продемонстрировал хороший футбол на протяжении примерно 70 минут матча с «Сочи». Он знает, как играть против этого «Ростова», и знает, как добиваться результата. Плюс «Урал» в последние годы приучил нас, что может выбираться из сложнейших историй. За суперхороший коэффициент 2,7, я думаю, есть резон и риск сыграть чистую победу «Урала», — приводит слова Генича «РБ Спорт».