«Брайтон» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Брайтон» — «Манчестер Сити» в 29-м туре Английской премьер-лиги сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1) за 1.70.

«Шесть матчей надо выиграть «Манчестер Сити», и он защитит чемпионское звание. Уже ни от кого не зависит команда Гвардиолы. Лиги чемпионов нет, силы экономить не нужно. «Брайтон», конечно, интересная команда, играющая. Но этот сезон у нее все-таки скомканный после многих продаж, изменений. Не успели создать новую команду в полной мере. Хотя их тренера итальянского куда только не сватают. Ну и в последнее время «Брайтон» не очень хорош – 4 матча без побед. «Арсеналу» недавно 0:3 дома уступили.

Так что здесь сложно мне представить осечку «Сити». Да, будут без Холанда, но я выскажу не самую популярную мысль: в последнее время без него даже лучше. Альварес дает больше вариативности. А у Холанда есть какие-то проблемы, может, не до конца здоров. Забивает по своим меркам мало. Фоден тоже под вопросом, но, говорят, выйти все же сможет. В любом случае есть Доку, Де Брейне. Да у «Сити» любой забить может.

У «Брайтона» мотивации нет – разве что помешать «Ман Сити». Но я ставлю на команду Гвардиолы с форой (-1). Опытные ребята. Понимают, что ошибаться нельзя», — приводит слова Титова «РБ Спорт».