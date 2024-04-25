ЦСКА — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата России

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак».

Ставка: гол Соболева за 3.20.

«Был пропущен 21-й тур российского чемпионата. И вот всё внимание московскому дерби ЦСКА и «Спартака». Я комментировал дерби 10 раз: семь раз победил ЦСКА, два раза «Спартак», одна ничья. Это так, к слову. Сейчас ситуация немного другая. ЦСКА выходит на своё поле после поражения от «Ахмата». Армейцы вели в счёте, но проиграли. Даже в равных составах до удалений красно-синие выглядели хуже обычного.

В ворота снова вернётся получивший отдых Акинфеев, но в обороне не будет Дивеева и Роши, а в полузащите не сыграет Файзуллаев. Дивеев и Роша — высокие и мощные футболисты. Их отсутствие даёт шанс атаке соперника.

«Спартак» на выезде разгромил «Ростов». До этого ростовчане шли на серии из шести матчей в РПЛ без поражений. До этого «Спартак» выглядел не очень хорошо. В первом круге соперники разошлись миром. На два гола Гаича «Спартак» ответил голами Промеса и Медины. Кстати, Медина дважды забил «Ростову» в прошлой встрече. ЦСКА, выиграв у «Спартака» в начале 2022 года, с тех пор ни разу не побеждал: две победы «Спартака» и две ничьих.

Думаю, свой шанс получил Соболев. С «Ростовом» он вышел только в середине второго тайма. Сейчас без мощных защитников соперника у него могут возникнуть моменты. Если ему предоставит время тренерский штаб. Если же форвард выйдет на замену, то против уставшей обороны армейцев у него тоже будут шансы. Мне кажется, что Соболеву под силу создать и реализовать хотя бы один момент», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».