«Факел» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Воронеже

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Факел» – «Крылья Советов» в 21-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ничья в первом тайме за 1.94.

«Очень важная игра пройдёт в Воронеже. «Факел» будет принимать «Крылья Советов». В первую очередь это важная игра для «Факела». Три поражения подряд у него, и, надо признать, очень несодержательный, не очень качественный футбол демонстрирует «Факел». Что-то надломилось в команде Сергея Ташуева. Кто-то, возможно, считает, что это связано с переподписанием контракта, может быть, с травмами ведущих игроков – Магаля, того же Божина, Якимова. Их отсутствие, конечно, сказывается, но сейчас домашний матч. И эта игра практически финал для «Факела». Да, впереди будут ещё матчи, но игра чрезвычайно важная — против соперника, который себе комфортную жизнь на финише чемпионата обеспечил.

У «Крыльев» есть проблемы с составом, но вернутся дисквалифицированные Витюгов и Горшков на эту встречу. В атаке «Крылья» дома смотрятся симпатичнее, чем на выезде, по крайней мере, если отталкиваться от последней игры против «Балтики». Но, как играть в обороне, «Крылья» знают, а вариантов изысканных и наигранных у «Факела», откровенно говоря, немного.

Поэтому, мне кажется, будет малосодержательный футбол, больше борьбы, больше возни в центре поля и небольшое количество моментов. Я бы в этом матче рассмотрел вариант «ничья в 1-м тайме» за коэффициент 1.94», — приводит слова Генича «РБ Спорт».