«Ахмат» — «Сочи»: прогноз «Чемпионата» на игру 21-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Сочи».

Ставка: «Сочи» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 2.26.

«Ахмат» в этом сезоне удивил со знаком минус, поскольку руководство клуба устроило чехарду с тренерами. Стартовали грозненцы под руководством Сергея Ташуева, затем его сменил Мирослав Ромащенко, а заканчивать этот розыгрыш РПЛ они, судя по всему, будут с Магомедом Адиевым.

Дела у клуба из Грозного идут, мягко говоря, нехорошо. После 24 матчей он находится на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Проблемы у «Ахмата» есть во всех линиях: слабая атака, которая забила 23 мяча, и ненадёжная защита, из-за которой было пропущено 37 голов. Хуже дела обстоят в обороне только у «Сочи» (39), «Урала» (38) и «Ростова» (38).

Тем не менее появление Адиева позволило «Ахмату» в минувшем туре завершить серию из четырёх поражений в РПЛ. Грозненцы неожиданно обыграли на выезде ЦСКА со счётом 2:1. Победу им принесли голы Конате и Бериши. Отметим, что Мохамед является лучшим бомбардиром клуба, хотя забил всего шесть мячей.

Роберт Морено, в принципе, неплохо стартовал в качестве главного тренера «Сочи». У команды в весенней стадии сезона беспроигрышная серия в РПЛ составляет уже шесть матчей. Пять встреч она завершила вничью и победила дома «Спартак» со счётом 1:0.

«Сочи» находится на последнем месте в таблице РПЛ, но в игре команды не видно панических настроений. Подопечные Морено неплохо играют, по собственным меркам. Судя по всему, на сборах они полностью прониклись идеями испанского тренера и тщательно выполняют его план.

В минувшем матче с «Уралом» (2:2) сочинцы показали характер и умение атаковать, отыгравшись со счёта 0:2. В свою очередь, «Ахмат» нестабилен и только в последней встрече с ЦСКА показал признаки выхода из кризиса. Поэтому рассмотрим ставку на то, что «Сочи» не проиграет, а тотал будет больше 1.5 мяча, за 2.26.