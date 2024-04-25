ЦСКА — «Спартак»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ 25 апреля

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.98.

«Все очень ждали это дерби, но жаль, что команды подходят к этому матчу в очень разном эмоциональном состоянии. С одной стороны ЦСКА, который проиграл «Ахмату» и потерял сразу трёх игроков основы. С другой – «Спартак», воодушевлённый победой над «Ростовом».

«Спартак» забил сразу пять голов. Кто-то считает, что московскому клубу повезло, кто-то считает, что команда эмоционально выдохнула после ухода Абаскаля. Однако далеко не факт, что в дерби «Спартак» сможет сыграть так воодушевленно и сконцентрированно. «Спартак» сейчас выглядит очень непредсказуемо.

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Сыграет ли Слишкович снова в три центральных защитника? Появится ли Соболев на поле с первых минут? Вопросов очень много, но это дерби и всегда это история сама в себе. Какие-то предыдущие матчи вряд ли несут полезную информацию.

Федотов будет вынужден ротировать середину поля и линию обороны. Сможет ли Акинфеев сыграть в этом матче? И тут масса вопросов. У меня нет вопросов относительно того, будет ли игра результативной. Если у команд есть желание подняться до топ-3, а также они могут сыграть и в финале Кубка России, то надо забивать и играть в атаку.

У ЦСКА с атакой всё в порядке. Против «Ахмата» даже в меньшинстве армейцы выглядели неплохо. Чалов забил. Есть Мусаев, есть Заболотный. Оборона «Спартака» уязвима, как и у ЦСКА. Можно было бы сыграть «обе забьют», но ничья в данной игре никого не порадует. Я бы пошёл дальше и взял ещё и ТБ (2.5), собрав комбинированную ставку», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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