Получи фрибеты до 5000 рублей на киберспорт от БК «Мелбет»!

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В преддверии долгожданного кибертурнира ESL One Birmingham по Dota 2 БК «Мелбет» запускает новую акцию для любителей киберспорта. У участников есть возможность получить фрибеты номиналом 500, 1000 или 5000 RUB на киберспорт!

Фото: БК Мелбет

С 22 по 28 апреля игроки БК «Мелбет» могут поучаствовать в акции «Фрибеты на киберспорт в апреле-2024». Для этого нужно отправить свой ID и одно из трёх кодовых слов «DOTA500», «DOTA1000» или «DOTA5000» в онлайн-чат мобильного приложения или на сайте «Мелбет» и заключать пари вида ординар с коэффициентом от 1.50 на киберспорт.

Для того, чтобы получить фрибет 500 рублей, игрокам необходимо заключить три пари по 1000 рублей. Чтобы получить фрибет 1000 рублей, нужно заключить три пари от 2000 рублей, а для фрибета номиналом 5 000 рублей необходимо заключить три пари от 10 000 рублей. За период проведения акции игрок может получить до трёх фрибетов.

Вокруг таких масштабных турниров, как ESL One Birmingham, всегда много ажиотажа и в этом году он обещает быть захватывающим для всех любителей киберспорта — а с БК «Мелбет» чемпионат станет ещё ярче!

Подробная информация об условиях акции, а также других предложениях БК «Мелбет» на сайте melbet.ru

Реклама 18+ Рекламодатель: melbet.ru | Розыгрыш происходит во время участия в азартной игре. Полные правила, информация об организаторе, о призовом фонде, количестве призов или выигрышей, о сроках, месте, и порядке их получения — на сайте melbet.ru. Срок проведения Акции «ФРИБЕТЫ НА КИБЕРСПОРТ В АПРЕЛЕ`24» с 22.04.2024 12:00 (UTC + 3) до 28.04.2024 23:59 (UTC + 3). Срок проведения акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр.