Матч звёзд НБА: 4 ставки на уик-энд в Шарлотте

Мир одолеет США, Дэвис и Леонард выдадут низ и безумная ставка на конкурс трёх — в «Большом куше».

Встреча между «Орландо» и «Шарлотт» сложилась по идеальному для рубрики сценарию. Хозяева вышли вперёд, наращивали преимущество и с огромным гандикапом разнесли «Хорнетс», прервав серию из 13 неудач кряду в очных поединках. Фора «-3» на «Мэджик» зашла с колоссальным запасом.

Из-за существенного превосходства флоридцев лидеры обеих команд сели отдыхать достаточно рано, поэтому сыграли ставки на тотал меньше 21,5 очка Вучевича и 28,5 балла Уокера. Если Никола выдал линейку 17+11+4 с реализацией выше 50% в поле, то Кемба попал лишь 4 из 20 совершённых попыток.

Благодаря ужасной точности «Шарлотт» успешным оказался выбор на тотал подборов больше 87. Гости лучше отработали на чужом щите, но баскетболисты «Орландо» значительно реже промахивались, поэтому итоговый счёт 50-45 по отскокам также в пользу «Мэджик».

«Орландо» и «Шарлотт» сосредоточатся на опеке лидеров друг друга Мэджик» прервут серию из 13 неудачных поединков с «Хорнетс» — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 33 155 фишек.

Заход дня: chubaka48 поставил на чистую победу «Никс» за 4.2.

Сборная США – Сборная мира

Выбор №1: победа Сборной мира в основное время за 2.4

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 700 фишек)

В НБА стартует Звёздный уик-энд, банк рубрики за последние недели более-менее стабилизировался, следовательно и мы позволим себе принять некоторое участие в празднике баскетбола. Начнём с поединка новичков и второгодок, которых лига стала разбивать на Сборную США и команду мира.

Напомним составы. За номинальных хозяев сыграют: Митчелл, Тейтум, Кузма, Фокс, Багли, Янг, Нокс, Джексон, Коллинс, Аллен, а в качестве международного интернационала выступят: Дончич, Симмонс, Богданович, Эйтон, Маркканен, Ануноби, Осман, Окоги, Куруч и Жильжо-Александер.

По именам, статусу, набору индивидуального мастерства, опыту и лидерским функциям состав американцев выглядит существенно предпочтительнее. Если Сборная мира обладает потрясающей стартовой пятёркой, то с резервистами, на первый взгляд, дело обстоит куда плачевнее, но есть сразу несколько важных факторов, из-за которых ставка на гостей выглядит интересно.

По личным встречам счёт 3-1 в пользу Сборной мира. Можно сказать, что это всего лишь статистика, которая к каждому следующему поединку не имеет никакого отношения, однако это не так. Большинство европейских баскетболистов перед попаданием в НБА получили определённый опыт матчей на родном континенте.

Американцы соревнуются не только с противником, но и друг с другом. Молодые горячие парни пытаются показать всем, какие они крутые, а в это время сплочённые оппоненты из разных частей света получают удовольствие от коллективных действий.

При примитивном делении составов на диспетчеров, снайперов и великанов выходит следующая картина: у обеих сборных одинаковое количество исполнителей, которые займутся розыгрышем (Митчелл, Фокс и Янг против Дончича, Симмонса и Богдановича), но ростер американцев гораздо более тяжёлый. У Сборной мира к гигантам относятся лишь Маркканен с Эйтоном, а у хозяев есть Багли, Джексон, Коллинс и Аллен. Лёгкие пятёрки позволят гостям чаще убегать и пулять с дистанции, что в подобных шоу и является залогом успеха.

Из-за менее звёздного состава Сборная мира считается аутсайдером, поэтому аналитики дают коэффициент 2.4 на противников американцев. Предложение слишком щедрое для поединка, в котором изначально шансы практически равны, значит, нужно проверять.

Конкурс трёхочковых бросков

Выбор №1: победа Дэмьен Лиллард за 9.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 4950 фишек)

Участниками конкурса трёхочковых бросков станут братья Карри, Новицки, Хилд, Лиллард, Миддлтон, Уокер, Дэнни Грин, Букер и Джо Харрис. Сравнить проценты попадания по сезону здесь совершенно неуместно, так как в столь скоротечном мероприятии произойти может всё что угодно.

Уокер выступит перед своими фанатами, а братья Карри в родном городе, поэтому есть небольшой шанс на излишнее волнение у указанной тройки. Среди остальных снайперов особняком выделяется Лиллард, заявивший о намерении одолеть уроженцев Северной Каролины на их земле. Разумеется, рассуждать всерьёз о шансах Дэмьена сродни гаданию на кофейной гуще, но за 9.9 мелкая шалость выглядит вполне оправданно.

Команда Янниса – Команда Леброна

Выбор №1: индивидуальный тотал Энтони Дэвиса меньше 14,5 очка за 2

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 500 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал Кавая Леонарда меньше 14,5 очка за 1.83

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 415 фишек)

Коротко о составах. В команде Янниса помимо самого грека на паркет выйдут: Карри, Эмбиид, Джордж и Уокер в старте, а также Миддлтон, Йокич, Уэстбрук, Гриффин, Вучевич, Расселл, Лоури и Новицки, а вместе с Леброном в основе появятся: Дюрант, Ирвинг, Кавай и Харден, плюс Дэвис, Томпсон, Симмонс, Лиллард, Таунс, Олдридж, Бил и Уэйд со скамейки.

Яннис выбирал легионеров, одноклубника и тех, кто ему лучше знаком, а Джеймс, естественно, всех сильнейших с истекающими контрактами, чтобы предоставить своим хейтерам свежую порцию новостей о теории заговора. Откровенно говоря, состав Леброна выглядит более звёздным и талантливым, но предсказывать выбор победителя или общую планку результативности слишком рискованно.

Попробуем сконцентрироваться на персоналиях и заиграть низ двух исполнителей из ростера Короля. Начнём с тотала меньше 14,5 очка Дэвиса. Существует вероятность того, что Монобровь пропустит встречу из-за повреждения, но в случае появления на паркете Энтони вряд ли будет слишком усердствовать. Усугубить травму в выставочном матче совсем глупо, поэтому даже при худшем раскладе мы, скорее всего, ограничимся возвратом.

Аналогичную ставку, но уже за меньший коэффициент сделаем на Леонарда. Матчи звёзд не слишком интересуют одного из самых замкнутых игроков лиги, считающим баскетбол неполноценным без должного уровня самоотдачи в защите. Например, два года назад Кавай даже не появился на паркете во второй половине выставочного мероприятия, так как банально решил отдохнуть. Если не произойдёт ничего экстраординарного, то форвард «Рэпторс» совершит несколько бросков для формальности и не будет мешать развлекать остальным.

Итого: сделано 4 ставки на сумму 2 тыс. фишек. В банке осталось 31 155 фишек.

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