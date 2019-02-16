Лидеры Кубка мира улучшат результаты спринта

Ставки: победа Бё за 1.95, Вирер выше Херрман за 1.67.



Для начала хотелось бы подвести итоги последней гонки. По нашим ставках получилось +2 и -1. Кристиансен, которому мы пророчили высокое место, не подвел. Под нашим чутким «руководством» норвежец одержал первую победу в карьере на Кубке мира. Долль, как и ожидалось, подтвердил свои ужасные проценты на «стойке» и допустил 3 промаха, завершив гонку за пределами десятки.

Российские биатлонисты не оправдали надежд. Наши опасения по поводу удачных выступлений французов «на высоте» подтвердились, как и в Атхольце, представительство Франции в десятке сильнейших просто зашкаливает. В женском спринте удачно сыграла ставка против Вирер. Сегодня попробуем сделать наоборот и довериться итальянке.



Вчера я допустил ошибку: больше внимания уделил последним результатам биатлонистов, а нужно было учесть местную «высоту». Самое обидное, что была проведена параллель с Антхольцем, который находится на той же высоте, но в итоге значение этого факта оказалось ещё выше. Французы показали такие же высокие результаты здесь, как и на этапе в Антхольце, хотя еще несколько дней назад в Кэнморе они было очень слабы.

В спринте Вирер показала средний ход. Она достаточно много уступила признанным лыжницам. Проигрыш на лыжне остальным биатлонисткам не так велик, тем более, что на рубежах Доротея отработала на 15-25 секунд быстрее всех тех, кто обошел ее на лыжне.



Хочу отметить, что Вирер во всех гонках преследования в этом сезоне улучшала свой результат относительно спринта. А теперь самое главное. В Антхольце, с которым у Солт-Лейк-Сити так много общего, Доротея в спринте тоже была восьмой с одним промахом, как и вчера. Знаете, какой итальянка стала в преследовании? Угадали, первой.



Предлагаю сыграть Вирер против Херрман. В спринте девушки оказались рядом — это при том, что немка промахнулась всего на один раз больше итальянки. Я уверен, что в гонке с четырьмя рубежами Херрман промахнется минимум на три раза больше Вирер. Этого хватит для победы итальянки.

В мужском спринте четыре промаха на «стойке» помешали Бё показать привычно высокий результат. Если Логинов признался, что «подошёл к «стойке» неготовым — сил практически не было», то Йося сказал: «Думаю, мне не повезло. Я не понимал направления ветра, когда стрелял." Поэтому я бы не стал связывать неудачную стрельбу норвежца с неким спадом формы.



Думаю, Бё просто не смог сделать правильные поправки на ветер, не подсказали тренеры. Например, наши тренеры сработали оперативнее, подсказали Поварницину какие нужно сделать коррективы, и Саша ни разу не промахнулся.



Бё как обычно безоговорочный лидер по чистой скорости на лыжне. В спринте он выиграл не так много. Надо понимать, что перед последним отрезком гонки, на котором обычно и создается отрыв, Йося пробежал лишних четыре штрафных круга. К тому же норвежец понимал, что в тройку он не заедет и выжимать из себя последние силы не стоит.



Йося ходом выиграл у Дестье 28 секунд. У всех остальных биатлонистов, которые занимают высокие позиции, норвежец выиграл от 40 секунд и более. Отставание Бё совсем не выглядит угрожающим. Нужно просто показать свои привычные средние проценты на рубеже, а за счет хода отыграть 41 секунду не составит особого труда.