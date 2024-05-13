Букмекеры оценили шансы Медведева выйти в четвёртый круг «Мастерса» в Риме

13 мая в матче третьего круга «Мастерса» в Риме сыграют Хамад Меджедович и Даниил Медведев. 20-летний серб пробился в основную сетку через квалификацию.

Ранее соперники между собой не пересекались. «Мастерс» в Риме Даниил начал с победы над британцем Джеком Дрэйпером в двух сетах (7:5, 6:4).

Явным фаворитом матча считается Даниил Медведев: коэффициент на его победу составляет 1.38. Это примерно 69% вероятности. Шансы серба оценили коэффициентом 3.18 (31%).

Букмекеры не ждут затяжного матча: ставки на тотал больше 23.5 гейма принимаются за 2.23, а тотал меньше 23.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.58. Поставить на победу россиянина со счётом 2:0 по сетам можно за 2.00.

Ставки на третий сет принимаются с коэффициентом 2.40.