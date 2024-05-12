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«Сочи» – «Пари НН»: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ

«Сочи» – «Пари НН»: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» – «Пари НН» в 28-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Сочи» за 1.98.

«Заключительная игра тура пройдет в Сочи. И у «Сочи» последний шанс — la chance finale. Для команды Роберта Морено это домашний матч против «Пари НН». Между командами девять очков. У «Пари НН» не сыграет Кирилл Гоцук. Когда он не играл в последнее время, еще при Юране, «Пари НН» в основном терпел поражения. Второй матч для Саши Илича. Вряд ли что-то за неделю там кардинально можно новое наиграть. Ну и чтобы поинтереснее было, чтобы интрига сохранялась еще в оставшихся двух турах, не хочется, чтобы «Сочи» уже после этого тура отправился в лучшую лигу мира.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сочи» играет дома. И чтобы эта интрига еще держалась на финише чемпионата, «Сочи» надо выигрывать. Мой прогноз — «Сочи» выиграет за хороший коэффициент 1,98. Но если здесь не выигрывать, если здесь этот прогноз не доедет, ну, тогда машем рукой и благодарим футбольный клуб «Сочи» за участие в РПЛ», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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