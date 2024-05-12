«Миннесота» — «Денвер»: прогноз на четвёртый матч серии НБА

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на четвёртый матч серии плей-офф НБА «Миннесота» — «Денвер».

Ставка: победа «Денвера» в основное время за 2.22.

Только к третьему матчу серии наставник «Наггетс» Майк Мэлоун нашёл средство, как разбить вязкую защиту соперника. В принципе, его подопечные не выдумали ничего нового, просто мяч стал двигаться в атаке намного быстрее. Всё остальное сделала манера судейства: во второй игре арбитры не свистели даже жесточайшие удары Мюррея по рукам со стороны «Тимбервулвз», в третьем матче позволялось гораздо меньше.

У «Миннесоты» игра не пошла. Хотя Таунс в первой четверти реализовал три трёхочковых броска, «лесные волки» атаковали с довольно низким процентом реализации. Неожиданно сник Энтони Эдвардс. Решающий удар «самородки» нанесли в третьей четверти, которую выиграли со счётом 37:25. Таким образом, заключительный отрезок матча превратился в формальность, а все попытки «Тимбервулвз» организовать погоню провалились.

Майк Мэлоун нашёл средство, как преодолеть защиту соперника. Скорость передвижения мяча позволила «Наггетс» диктовать темп и доминировать в третьей игре. А вот «Миннесота» разочаровала, поскольку допустила слишком много ошибок. Мы предполагаем, что «Денвер» выиграет в основное время матча за 2.22 и сравняет счёт в серии.