«Хьюстон» – «Голден Стэйт». Прогноз: «Уорриорз» не выдержат бомбардировку

«Клипперс» на равных бились три четверти с «Портлендом», но провал в заключительной 12-минутке не позволил калифорнийцам добиться успеха на своём паркете. Фора «+3» на хозяев и выбор на овертайм не сыграли, за что отдельное «спасибо» следует сказать Данило Галлинари.

Итальянский форвард пропустил встречу, хотя никакой информации об этом не было даже за час до начала поединка. По тоталу Галлинари фиксируем возврат, но его снайперских качеств сильно не хватало «Клипперс». Лиллард не добрался до планки в 26,5 очка, так как совершил нетипичные для себя всего лишь 14 попыток в поле и 1 с линии штрафных при средних показателях в 19,1 броска с игры с 6,6 из статичного положения.

«Клипперс» – «Портленд». Прогноз: Галлинари продолжит феерить «Клипперс» заставят «Портленд» приложить максимум усилий для победы — в «Большом куше»/

Таким образом, банк получил пробоину и содержит 38 695 фишек.

Заход дня: eeakie выбрал «Никс» с форой «+11» и «Кавальерс» с форой «+15» с общим коэффициентом 3.76

14 марта на паркете «Тойота-центра» состоится один из главных матчей оставшейся части регулярного чемпионата НБА, в котором местные «Рокетс» сойдутся с «Уорриорз». В сезонной серии «Хьюстон» впереди со счётом 3-0. Букмекеры считают, что в предстоящем сражении шансов больше у хозяев, хотя предложенная фора составляет всего лишь 3,5 очка.

Анализ матча «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» (14.03.2019)

У «Хьюстона» все главные силы в строю, Майк Д’Антони наконец-то получил в распоряжение всех имеющихся в составе исполнителей, а менеджмент «Рокетс» подписал полноценный контракт с Хаусом, который на одном из отрезков сезона смотрелся очень даже неплохо.

Главной новостью разумеется, является травма Дюранта. Кевин пропустит встречу. Остальные важные баскетболисты «Голден Стэйт» в полном порядке, Джонс и вернувшийся Богут против столь серьёзного противника вряд ли получили бы время на паркете находясь даже в оптимальной форме.

Ни в одной из трёх прошедших дуэлей команды не были в оптимальных составах, однако «Хьюстон» во всех случаях оказывался сильнее. В первой битве в регулярке отсутствовал Казинс, и «Рокетс» дома победили «+21», во втором сражении уже на площадке «Голден Стэйт» без того же Демаркуса и Криса Пола парни Д’Антони добились минимального успеха, а в конце февраля техасцы даже без Хардена переиграли «Уорриорз» в их логове с пятёркой звёзд.

У «Хьюстона» девять побед подряд, «Голден Стэйт» уступил в четырёх из шести последних поединков, поэтому фора «-3» на хозяев за 1.85 выглядит прекрасным предложением. Если сравнивать тройки ведущих исполнителей, то никакого преимущества у гостей невидно. Харден, Пол и Капела против Карри, Томпсона и Казинса явно не уступят. Дело не в чемпионских перстнях или силе на бумаге, а исключительно в тонусе на настоящий момент.

«Рокетс» берут своё в одном матче за другим и вышли на фантастический уровень. Списать всё это на лёгкий календарь было бы опрометчиво. Например, «Хьюстон» в гостях разобрался с «Бостоном» и «Торонто», не позволив двум грандам Востока в сумме набрать даже 200 очков. В связи с этим, тотал «Уорриорз» меньше 112,5 балла смотрится перспективно.

«Хьюстон» медленно, но верно собрал достойный набор из снайперов с толковой защитой, поэтому нападение «Уорриорз» окажется под серьёзным давлением. Кроме того, важнейшим фактором является мотивация. Невооружённым взглядом заметно, как надоела «Голден Стэйт» нынешняя регулярка, и команде по скорее хочется оказаться в плей-офф.

Грин ругается с Керром, Карри и Томпсон перестали получать удовольствие от баскетбола, команда попросту в режиме автопилота проводит оставшиеся встречи. Можно предположить, что на «Рокетс» у «Уорриоз» будет серьёзный настрой, но уже трижды в текущем сезоне мы видели совершенно обратную ситуацию.

Таланта у гостей больше, с этим не поспорить, но цифровой баскетбол действительно позволяет «Хьюстону» быть наиболее близким к «Уорриорз» коллективу по потенциалу. С учётом того, что «Рокетс» дома, находятся в потрясающей форме, а противник расслабился и потерял всякое желание сражаться, то выбор в пользу хозяев смотрится абсолютно логично.

Любимое оружие «Хьюстона» — дальние броски. Букмекеры выставляют фору «-2,5» на парней Майка Д’Антони в данном компоненты, и мы, пожалуй, отважимся на подобную ставку. В трёх предыдущих сражениях счёт по трёшкам был следующий: 16-4, 21-14 и 16-14. В последнем поединке не принимал участие Харден, у которого 4,8 бомбы за матч, а предстоящее сражение пропустит Дюрант, дающий «Голден Стэйт» 1,9 попадания из-за дуги.

Средние цифры по сезону, естественно, в пользу «Хьюстона». У «Рокетс» по 15,6 точных трёхочковых за встречу, а у «Уорриорз» ровно по 13. Если смотреть на оборонительные показатели, то здесь превосходство также в пользу техасцев. Харден и компания позволяют противникам реализовывать 34,2% из-за дуги, а «Голден Стэйтс» 35,2%. Если Карри не перекроет свой рекорд по количеству точных бомб в отдельно взятом матче, то в противостоянии снайперов всё обойдётся без сенсаций.

Ставки на матч «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз»

«Хьюстон» одержал девять побед кряду, набрал потрясающую форму и карабкается вверх по таблице западной конференции. «Уорриорз» дошли до такой степени вальяжности, что умудрились уступить дома «Финиксу». «Голден Стэйт» не сможет рассчитывать на Дюранта, в сезонной серии 3-0 в пользу «Рокетс», поэтому фора «-3» на техасцев обязательна к рассмотрению.

Ротация Майка Д’Антони чуть ли не впервые с начала сезона приобрела достойный вид. Сейчас у «Хьюстона» все здоровы, у команды наладилась игра в обороне, поэтому мы проверяем тотал «Уорриорз» меньше 112,5 очка. В пяти последних матчах противники «Рокетс» не смогли набрать даже 108 баллов.

За скромные 1.83 доступно предложение на викторию хозяев по дальним попаданиям с форой «-2,5». По сезону «Рокетс» отправляют в цель на 2,6 трёшки больше противника, вот только сейчас «Хьюстон» находится на пике формы, а «Уорриорз» в эмоциональной яме, да ещё и без Дюранта.

Выбор №1: победа «Рокетс» с форой «-3» за 1.85

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 850 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал «Уорриорз» меньше 112,5 очка за 1.95

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 950 фишек)

Выбор №3: победа «Рокетс» по трёхочковым с форой «-2,5» за 1.83

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 830 фишек)

Итого: сделано 3 ставки на сумму 3 тыс. фишек. В банке осталось 35 695 фишек.

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