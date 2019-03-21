Суперэкспресс на отбор Евро-2020: играем коэффициент 10.05

21 марта на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме сборная Нидерландов сыграет с национальной командой Беларуси в рамках первого тура отбора к Евро-2020. На следующий день Англия сразится с Чехией на легендарном «Уэмбли», а сутками позже на «Месталье» Испания постарается не допустить сенсации в поединке с Норвегией.

Анализ матча сборная Нидерландов — сборная Беларуси (21.03.2019)

Сборная Нидерландов после достаточно болезненного кризиса возвращается в элиту мирового футбола. Коллектив Рональда Кумана блестяще выступил на групповом этапе Лиги нацией, заняв первую строчку в соперничестве с Германией и Францией, а теперь постарается развить успех уже в отборе к Евро-2020.



Учитывая регламент Лиги наций, оранжевая дружина уже практически обеспечила себе попадание на будущий европейский форум, поэтому тренерский штаб получает великолепную возможность продолжить строительство команды с прицелом на будущее.

Сборная Беларуси смогла подняться в дивизион С Лиги наций и, пожалуй, должна сосредоточиться именно на новом турнире. Для попадания на Евро коллективу Игоря Круишенко необходимо выиграть мини плей-офф, в котором соперниками станут Грузия, Косово и Северная Македония. Согласитесь, задача более реальная, чем попадание в топ-2 при живых Германии и Нидерландах.



В предстоящем матче мы ожидаем от хозяев поля полного превосходства. Оранжевые абсолютно по делу дома разобрались с Германией и Францией, поэтому их фаворитский статус не вызывает вопросов. Игорь Круишенко делает ставку на опыт. В нынешнем составе сборной Беларуси лишь один футболист моложе 25, а 37-летний Глеб всё ещё полезен и играет важную роль.



Идеи Кумана сейчас действительно близки к тотальному футболу. Новое поколение оранжевых впечатляет. В защите ван Дейк и де Лигт в перспективе должны стать лучшей связкой в мире, а в опорной зоне набирает обороты гениальный де Йонг. Возрастной состав Белоруссии не сможет поддерживать высокий уровень интенсивности, гостям придётся отсиживаться сзади и ловить шансы на контратаки.

За 2.55 доступно предложение на тотал ударов в створ меньше 1,5 в исполнении подопечных Игоря Криушенко. Нидерланды сейчас выглядят очень уверенно и обязательно выпустят всю основу. Даже Франция в ранге действующего чемпиона мира лишь дважды заставила Силлессена вступать в игру в матче, проходившем здесь же в Роттердаме.



В отборе к мундиалю 2018 года Беларусь уже приезжала в гости к Нидерландам, умудрилась даже забить гол, вот только в створ попала лишь однажды. За прошедшее время оранжевые стали на порядок лучше, а о наших географических соседях сказать того же самое было бы опрометчиво. Разумеется, Глеб и компания могут бить издали просто ради статистики, но слишком уж солидной выглядит центральная ось Рональда Кумана, чтобы позволить создать сопернику хоть что-то серьёзное.

Анализ матча сборная Англии — сборная Чехии (22.03.2019)

Англия великолепно проявила себя в Лиге наций и постарается развить успех в отборе к Евро-2020. В предстоящем поединке британцы выглядят явным фаворитом. Чехия переживает болезненный процесс смены поколений. Легендарные футболисты из прошлого уже не в команде, а молодёжь пока ещё не вышла на необходимый уровень.



Саутгейт сторонник схемы с одним ярко-выраженным центральным нападающим, поэтому англичане будут часто задействовать фланги. По краям у хозяев шикарный набор исполнителей. В защитной линии есть такие классные атакующие футболисты, как Уокер и Чилуэлл, а ближе к тому же Кейну могут выйти на поле настоящие монстры с феноменальной скоростью.



За двойку мы проверим викторию хозяев по угловым в первом тайме с форой «-2,5». Чехия – типичный европейский середняк, стиль игры которого зависит от уровня оппонента. С себе равными подопечные Ярослава Шилгавы способны действовать на встречных курсах, но против мирового гранда покорно отойдут в оборону и станут отбиваться изо всех сил.



В средней линии у Саутгейта выбор богатый, однако техничный футбол, состоящий из множества коротких передач – это не про сборную Англии. Кейн и компания любят скоростные проходы по флангам, прострелы и подачи. Брать общую фору по угловым на хозяев опасно, но в стартовом тайме при любом счёте фаворит продолжит давить.



Если вспомнить последние отборочные матчи Англии на чемпионат мира — 2018, то в нём подопечные Саутгейта выдали 8-2 по угловым со Словенией и 8-0 со Словакией. То есть с соперниками среднего уровня британцы не церемонятся, а сразу вжимают их в штрафную. Даже в Лиге наций Кейн с партнёрами победили по корнерам в стартовом тайме Испанию 2-0 и Хорватию 7-1.

Анализ матча сборная Испании – сборная Норвегии (23.03.2019)

Испания, в отличие от некоторых других европейский грандов, неудачно выступила в Лиге наций и теперь вынуждена ответственно подойти к отборочному турниру. Разумеется, представить себе расклад, при котором «красная фурия» не попадёт в топ-2 в группе практически нереально, но для этого необходимо добиваться результата в первом же матче.



В соперниках у парней Луиса Энрике скромная Норвегия. Скандинавы как раз будут сражаться с Сербией, Шотландией и Финляндией за прямую путёвку на Евро, но фаворитами мини плей-офф их не назвать. У Испании бывают проблемы с мотивацией в поединках с середняками и аутсайдерами, однако полученный от Хорватии и Англии щелчок по носу должен заставить выйти «красную фурию» максимально собранной.

За 1.97 доступна фора «-2» на хозяев, нам данное предложение кажется вполне приемлемым. В успехе фаворита сомневаться не приходится, но вряд ли испанцы захотят создавать себе неприятности минимальной разницей в счёте. Состав у «красной фурии» не самый звёздный из всех возможных с точки зрения имён, однако разница в уровне индивидуального мастерства по сравнению с норвежцами колоссальная.



Луис Энрике предоставляет шансы футболистам, которые не избалованы выступлениями за национальную команду, и это несомненный плюс для нашей ставки. Многим испанцам есть что доказывать, им необходимо завоёвывать место в составе и выкладываться по максимуму в каждом эпизоде. К тому же, сам главный тренер «красной фурии» пока ещё ничего не добился на уровне сборных. Хозяевам нужна уверенная виктория для поддержания статуса мирового гранда.



В Норвегии нет звёзд, все основано на дисциплине, поэтому нас ожидает классическое противостояние удава и кролика. Все шансы скандинавской дружины зависят исключительно от настроения испанцев, а из-за последних неудач подопечные Луиса Энрике наверняка выйдут на поле со стремление разгромить противника. Победа Испании в 3-4 мяча вряд ли кого-то удивит.

Суперэкспресс на матчи сборная Нидерландов — сборная Белоруссии, сборная Англии — сборная Чехии, сборная Испании – сборная Норвегии

В поединке между Нидерландами и Беларусью за 2.55 мы рискуем и проверяем тотал ударов в створ меньше 1,5 в исполнении гостей. Оранжевые сейчас на ходу, а у Игоря Круишенко возрастной состав с минимальными изменениями. Молодые лидеры хозяев возьмут мяч под контроль, а связка ван Дейк – де Лигт сожрёт всё атаку противника.



За двойку возьмём викторию Англии по угловым в первом тайме с форой «-2,5». Чехия представляет собой типичного середняка, который испуганно вжимается в штрафную и ждёт своего шанса в выездных битвах с грандами. Британцы в трёх из четырёх последних официальных домашних матчей создавали огромный гандикап по корнерам уже в первом тайме.



Испании необходимо реабилитироваться за неудачи в Лиге наций, а соперник для этого попался вполне подходящий. Скромной Норвегии логичнее сосредоточить силы на другой возможности отбора на Евро-2020, а в предстоящем поединке скандинавов ожидает форменный разгром. Луис Энрике вызвал в команду множество футболистов, которым есть что доказывать, поэтому заиграем фору «-2» на хозяев за 1.97.



Ставка №1: индивидуальный тотал ударов в створ сборной Беларуси меньше 1,5 за 2.55



Ставка №2: победа сборной Англии по угловым в первом тайме с форой «-2,5» за 2



Ставка №3: победа сборной Испании с форой «-2» за 1.97



Общий коэффициент суперэкспресса 10.05



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