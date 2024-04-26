«Реал Сосьедад» — «Реал»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры 26 апреля

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.81.

«Фаворитом матча двух «Реалов» на этот раз является «Реал» из Сан-Себастьяна. Дело в том, что команда Карло Анчелотти уже решила все свои дела в чемпионате. И после феерической победы 3:2 над «Барселоной» отрыв команды Анчелотти от «Барсы» достиг 11 очков. Понятно, что столько не отыгрывается за оставшиеся шесть туров, и в связи с этим «Реал» из Мадрида может несколько расслабиться — потеря очков в ближайших матчах не является какой-то проблемой.

Второй причиной является то, что команда Карло Анчелотти сконцентрирована на Лиге чемпионов. Поскольку уже во вторник предстоит первый матч с «Баварией», то очевидно, что итальянский тренер даст отдохнуть кому-то из своих лидеров, и состав мадридского «Реала» в Сан-Себастьяне будет неоптимальным.

Ну и третья причина — это травмы. Дело в том, что Беллингем точно не сыграет против «Реала Сосьедад», кроме того, у Родриго был грипп, и, скорее всего, он тоже, по крайней мере полный матч, не сыграет. Я думаю, что многие другие футболисты основного состава получат отдых в данной игре, и это дает шансы «Реалу Сосьедад».

«Реал Сосьедад» турнирные задачи не решил, борется за место в Лиге Европы, ему нужны очки. Поэтому я думаю, что «Реал Сосьедад» не зря тут является фаворитом матча.

Так как тотал на басков крайне мал, порекомендую ставку тотал меньше 2.5. «Реал Сосьедад» в принципе «низовая» команда, 0:0 – самый популярный счёт в их матчах. Мало забивают баски, мало пропускают. Ну а «Реал» Мадрид и вовсе команда, пропустившая меньше всех голов в чемпионате. В связи с этим я тут какой-то голевой феерии не жду. И учитывая, что не сыграет лучший бомбардир «Мадрида» Беллингем, учитывая, что кому-то ещё из лидеров атаки Анчелотти предоставит отдых, я поставлю на тотал меньше 2.5. Думаю, что из кожи вон лезть мадридцы в этой игре не будут, ну а классический стиль игры «Реала Сосьедад» не предполагает большого количества ни забитых голов, ни пропущенных», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».