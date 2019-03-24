«Индиана» — «Денвер». Прогноз: «Наггетс» одержат седьмую победу кряду

«Хит» не без труда дожали «Уизардс» и позволили получить рубрике минимальную прибыль. «Вашингтон» неожиданно доминировал на щитах и взял на 9 подборов в нападении больше, но баскетболисты «Майами» оказались точнее, фора «+3» на парней Эрика Споэлстры зашла с запасом.

Также, «Хит» пробили тотал в 109,5 балла. Порой нападение гостей сильно буксовало, но посредственная оборона «Уизардс» позволяла забывать об этом достаточно быстро. Подвёл нас только Драгич, который даже не приблизился к рубежу 16 очков. У словенца 3 из 9 в поле, 2 из 4 с линии штрафных и «-9» в графе «плюс-минус» при том, что его команда победила, а сам Горан отбегал почти полчаса.

«Вашингтон» — «Майами». Прогноз: оборона «Уизардс» снова даст сбой Защита «Уизардс» станет глотком свежего воздуха для «Хит» после мучений с «Бакс» — в «Большом куше».

Таким образом, банк содержит 30 110 фишек.

Заход дня: tartur10 поставил на чистую победу «Хит» за 2.1

25 марта на паркете «Банкерс Лайф Филдхаус» в матче регулярного чемпионата НБА «Индиана» примет «Денвер». Около недели назад данные команды уже встречались друг с другом в Колорадо, и тогда «Наггетс» вырвали победу, уступая по ходу встречи 18 очков. Несмотря на смену локации, букмекеры и в этот раз считают фаворитами парней Майка Мэлоуну и дают на чистую победу гостей коэффициент 1.80.

Анализ матча «Индиана Пэйсерс» — «Денвер Наггетс» (25.03.2019)

«Индиана» завершила выездное турне по Западу, которое получилось, мягко говоря, не слишком удачным. «Пэйсерс» потерпели четыре поражения кряду, и лишь проблемы «Бостона» помогают самобытному коллективу оставаться в топ-4 на Востоке. Преимущество своего паркета в первом раунде плей-офф жизненно необходимо подопечным Нэйта Макмиллана, поэтому хозяева выйдут на паркет с максимальной концентрацией.

Мотивация «Денвера» также будет зашкаливать. Пока «Уорриорз» валяют дурака, у «Наггетс» есть реальный шанс занять первую строчку в западной конференции и со сдержанным оптимизмом подойти к кубковым баталиям. Победная серия дружины из Колорадо насчитывает уже шесть матчей, при этом три последних успеха добыты на выезде.

В распоряжении Майка Мэлоуна потрясающая по глубине скамейка, травмирован один лишь Портер, а остальные баскетболисты готовы выйти на площадку. «Индиана», разумеется, без Оладипо, но даже участие Коллисона находится под вопросом. На разыгрывающего «Пэйсерс» нет персональной линии по очкам и передачам, его возможное отсутствие станет невосполнимой потерей для хозяев.

Так как котировки букмекеров практически равные, у нас появляется прекрасная возможность выбрать победу того коллектива, чьи шансы на успех мы считаем более весомыми. Разумеется, в данном случае логичнее ставить на чистую викторию «Наггетс» за 1.80. У «Индианы» преимущество в виде лишнего дня отдыха и домашнего паркета, но «Денвер» имел в распоряжении время на восстановление, а серия побед лишь помогает молодому коллективу легче переносить нагрузки.

Обе команды действуют примерно в одном темпе, однако из-за преимущества в уровне индивидуального мастерства «Наггетс» выглядят значительно убедительнее. У «Денвера» десятая по эффективности оборона и четвёртое нападение. «Индиана» по аналогичным показателям располагается на 3 и 18 позициях. Если в королевстве Майка Мэлоуна сбалансированная система, то «Пэйсерс» хороши лишь в защитных построениях, а с набором очков испытывают серьёзные проблемы.

До травмы Оладипо «Индиана» за счёт индивидуальных действий могла на равных бороться с грандами, но теперь всё нападение Макмиллана работает исключительно за счёт командного движения и позиционных ошибок оппонентов. С того момента, как сломался Виктор, «Пэйсерс» провели восемь поединков с противниками, входящими в топ-10 по оборонительной эффективности, и выдали ужасный баланс 2-6.

Одолела «Индиана» лишь «Майами» и «Оклахому», у которых катастрофические проблемы с нападением. У «Денвера» с созиданием всё на порядок лучше, поэтому мы считаем шансы гостей на успех достаточно высокими. К тому же, за 2.05 поставим на 20 или более очков «Наггетс» в каждой четверти.

Около недели назад «Денвер» с запасом пробивал необходимый рубеж в каждой из 12-минуток в противостоянии с «Индианой». Тогда «Наггетс» умудрились отдать щит, реализовали лишь 28,9% из-за дуги и даже с линии штрафных попали 65% исполненных попыток. Если даже со столь ужасной точностью парни Майка Мэлоуна преодолевали «двадцатку» во всех отрезках, то, и в предстоящем поединке мы рассчитываем на стабильности гостей по части набора очков.

В битвах команд с прекрасными защитными построениями возможно всякое, поэтому определённая страховка нам не помешает. За 1.86 доступно предложение на тотал самой нерезультативной четверти меньше 46,5 очка, которое нас вполне устраивает. В упомянутом сражении недельной давности в одной из 12-минуток команды выдали ужасные 37 баллов.

Если «Денвер» за счёт гения Йокича способен практически на постоянной основе создавать прекрасные ситуации для попаданий, то нападение «Индианы» порой попросту встаёт и превращается в абсолютный примитив. С огромной вероятностью нас ожидает упорная и вязкая борьба в низком темпе, способная привести хотя бы в одной из четвертей к засухе и проблемам с реализацией.

Ставки на матч «Индиана Пэйсерс» — «Денвер Наггетс»

У «Денвера» шесть побед подряд, а «Индиана» проиграла в четырёх последних матчах. После травмы Оладипо у «Пэйсерс» 2-6 против соперников, входящих в топ-10 по защитному рейтингу, поэтому виктория «Наггетс» напрашивается сама собой. Также поверим в 20 или более очков в каждой четверти в исполнении гостей, ведь неделю назад в очной дуэли парни Майка Мэлоуна с аналогичной задачей уверенно справились.

В качестве страховки возьмём тотал самой нерезультативной четверти меньше 46,5 балла. «Индиана» часто испытывает проблемы в нападении, но при этом сама готова засушить игру. Обе команды предпочитают действовать в низком темпе, поэтому на определённом отрезке защита должна проявить себя во всей красе.

Выбор №1: победа «Наггетс» с учётом овертайма за 1.8

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 400 фишек)

Выбор №2: «Наггетс» наберут в каждой четверти 20 или более очков за 2.05

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 525 фишек)

Выбор №3: тотал самой нерезультативной четверти меньше 46,5 очка за 1.86

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 430 фишек).

Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 28 610 фишек.

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