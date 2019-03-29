«Ахмат» — «Спартак». Прогноз: без Зобнина красно-белым придётся пропустить

30 марта в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между местным «Ахматом» и московским «Спартаком». Букмекеры отдают преимущество гостям: ставки на победу красно-белых предлагаются с коэффициентом 2.53.

Анализ матча «Ахмат» — «Спартак» (30.03.2019)

Первый матч после международной паузы традиционно лучше не трогать. Тем более если речь идёт о «Спартаке», с которым в любую минуту может произойти всё что угодно. Красно-белые, например, потеряли двужильного Романа Зобнина, и как они сумеют обойтись без него — большая загадка.

Давать сопоставимый с Романом объём среди полузащитников москвичей не может никто. Зобнин часто страховал смелые подключения фланговых защитников и регулярно помогал опорной зоне, в которой из игры в игру возникают дыры. Как всё это будет работать без него — ключевой вопрос для Олега Кононова.

Зобнин не накручивает нескольких защитников одним финтом и не обладает убойным дальним ударом, зато даёт «Спартаку» нечто более важное — хоть какое-то подобие игрового баланса. Заменить такого игрока по позиции красно-белым не позволяет качество состава, а перераспределить функции между несколькими футболистами за считанное количество дней — задача непростая.

Скорее всего, гости будут привыкать к отсутствию Романа уже по ходу встречи, что повышает шансы «Ахмата» в первом тайме. У грозненцев неплохие контратаки, а вот переход «Спартака» из атаки в оборону наверняка просядет. В связи с этим рассмотрим несколько вариантов: гол «Ахмата» в первом тайме за 2.51 и ИТБ 1 гола хозяев за 2.05. Скорее всего, скучать Александру Селихову не придётся.

Считается, что грозненцы очень хороши на своём поле, но здесь важен контекст. Да, у «Ахмата» всего одно домашнее поражение в девяти матчах. А вот что остаётся за кадром: волею календаря практически все встречи с грандами перед родными трибунами выпали на вторую часть сезона.

В гости к подопечным Рашида Рахимова приезжал лишь один соперник из топ-6 — ЦСКА. Именно «армейцы» и нанесли «Ахмату» то самое поражение (2:0). В оставшихся восьми встречах с середняками и аутсайдерами у грозненцев три победы («Енисей», «Уфа» и «Арсенал») и пять ничьих. Результат достойный, но не выдающийся.

К тому же «Спартак» выиграл в столице Чечни оба предыдущих матча (2:1 и 1:0). Будь у красно-белых оптимальный состав, мы бы проверили П2 с нулевой форой за 1.78. Но Олег Кононов не может рассчитывать не только Зобнина, но и на Софьяна Ханни, который при всей своей нестабильности создавал 1-2 острых момента в каждой встрече.

Велика вероятность долгожданного возвращения Самуэля Жиго, но едва ли стоит ожидать чудес от бельгийца после семи месяцев без футбола. Пожалуй, в таких условиях выбирать следует между П1 с нулевой форой за 2.17 и ничьей за 3.10, можно даже подумать о результативной ничьей за 4.16. Если «Ахмат» справится со «стандартами» гостей, шансы зацепить очки станут осязаемыми.

Ставки на матч «Ахмат» — «Спартак»

Без Зобнина и Ханни «Спартак» рискует столкнуться с большими проблемами в центре поля. «Ахмат» хорош на контратаках, что повышает вероятность гола хозяев. У красно-белых может вернуться Жиго, но выйти на высочайший уровень в первом же матче после семи месяцев паузы удаётся единицам. Скорее всего, гостям будет очень нелегко.

Ставка № 1: гол «Ахмата» в первом тайме за 2.51

Ставка № 2: ничья за 3.10.

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