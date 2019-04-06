«Хетафе» — «Атлетик Б», «Бетис» — «Вильярреал». Прогноз на Примеру

7 апреля состоятся два матча 31-го тура чемпионата Испании: на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» «Хетафе» примет «Атлетик» из Бильбао, а на «Бенито Вильямарин» встретятся «Бетис» и «Вильярреал». Букмекеры отдают преимущество хозяевам в обеих встречах: ставки на победу «Хетафе» предлагаются с коэффициентом 2.35, успех «Бетиса» идёт за 2.26.

Прогноз матча «Хетафе» — «Атлетик Б» (07.04.2019)

Главный возмутитель спокойствия в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании — «Хетафе» — в последние недели сбавил обороты. На занимающую 20-ю строчку «Уэску» сил с горем пополам хватило (2:1), но затем последовали три матча без побед: 0:0 с «Валенсией», 0:2 от «Леганеса» и 1:1 с «Эспаньолом».

Впрочем, до этого подопечные Пепе Бордаласа были так хороши, что даже небольшой спад не выбил их из зоны Лиги чемпионов. Синие по-прежнему занимают четвёртую позицию, но права на ошибку больше не имеют: плотность сумасшедшая и за один тур можно спокойно опуститься на седьмую позицию.

«Атлетико» идёт восьмым и отстаёт от «Хетафе» всего на четыре очка. У басков дела, наоборот, пошли в гору: три победы в трёх турах (в том числе над мадридским «Атлетико») позволили подобраться к зоне еврокубков. Встреча имеет огромное значение и для тех, и для других.

«Атлетик» традиционно не слишком хорош за пределами Бильбао, 15 очков в 14 выездных матчах и всего три победы. Впрочем, каждая из них уместилась в шесть последних игр на чужом поле, так что подопечные Гаиски Гаритано сейчас действительно находятся на подъёме.

Самое очевидное при очной встрече прямых конкурентов в конце сезона — брать низ по результативности и верх по карточкам. Беда в том, что ТМ 2,5 мяча идёт за ужасные 1.43, а потому придётся поискать что-то ещё. «Обе забьют — нет» за 1.69 — это уже интереснее. Баски не особенно результативны в гостях, а «Хетафе» в последних турах голы даются с большим трудом.

Вариант посмелее — «гол в первые 30 минут — нет» за 2.15. Цена ошибки очень высока, так что соперники почти наверняка проведут дебют осторожно. По той же причине стоит изучить ТМ 4 угловых в первом тайме за 2.03.

ТБ 4,5 жёлтых карточек за 1.98 выглядит здорово. Напряжённый статус встречи поспособствует обилию стыков и единоборств, а Хосе Луис Гонсалес-Гонсалес не стесняется лезть в карман при необходимости: 65 предупреждений и четыре удаления за 15 матчей сезона.

Ставки на матч «Хетафе» — «Атлетик Б»

Соперники — прямые конкуренты по борьбе за зону еврокубков. Высокая цена ошибки наверняка приведёт к осторожному дебюту, при котором главной задачей станет сведение к минимуму собственных ошибок. Проверим варианты «гол в первые 30 минут — нет» за 2.15 и ТМ 4 угловых в первом тайме за 2.03.

Ставка №1: обе забьют — нет за 1.69.

Ставка №2: гол в первые 30 минут — нет за 2.15.

Ставка №3: ТМ 4 угловых в первом тайме за 2.03.

Ставка №4: ТБ 4,5 жёлтых карточек за 1.98.

Прогноз матча «Бетис» — «Вильярреал» (07.04.2019)

«Бетис» сохраняет небольшие шансы на попадание в еврокубки, а «Вильярреал» вовсю борется за выживание. Севильцы сейчас вполне могли бы наступать на пятки «Валенсии», но в трёх предыдущих турах набрали всего одно очко и опустились на десятую строчку.

«Вильярреал», в свою очередь, встрепенулся, одержал две победы, зарубился с «Сельтой» (2:3) и был близок к победе над «Барселоной», но Лионель Месси и Луис Суарес за три минуты превратили 2:4 в 4:4. Ловкость ног и никакого мошенничества.

Есть подозрение, что та встреча отняла у подопечных Хавьера Ревильи Кальехи слишком много сил и эмоций. «Бетис», справедливости ради, провёл предыдущий матч на два дня позже, но такого количества травмированных и дисквалифицированных у зелёно-белых нет, а свои трибуны добавят команде энергии.

«Вильярреал» в последних 11 выездных матчах чемпионата Испании победил лишь однажды, поэтому самый очевидный вариант — не мудрить и взять победу «Бетиса» с нулевой форой за нестыдные 1.67. «Обе забьют» за 1.70 — тоже неплохо, в трёх предыдущих очных встречах забивали обе команды: 2:1, 1:2 и 3:1.

Ставки на матч «Бетис» — «Вильярреал»

«Вильярреал» оставил много сил и эмоций в игре предыдущего тура с «Барселоной». Кроме того, обидчик «Зенита» в последних 11 выездных матчах чемпионата Испании победил лишь однажды. Не будем усложнять и возьмём П1 с нулевой форой за 1.67.

Ставка №1: обе забьют за 1.70.

Ставка №2: победа «Бетиса» с нулевой форой за 1.67.

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