«Брайтон» — «Ман Сити»: прогноз «Чемпионата» на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Ман Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

Для «Брайтона» сезон складывается не лучшим образом. Его очень сильно ослабила потеря ведущих футболистов летом. Команда напрочь утратила стабильность. Она располагается на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от занимающего седьмое место «Манчестер Юнайтед» составляет шесть очков.

Роберто Де Дзерби хвалят коллеги и эксперты. Тренер старается выжать максимум из имеющихся ресурсов. Его подопечные не боятся сильных соперников. «Чайки» в каждом матче показывают качественный комбинационный футбол, много создают и радуют болельщиков результативностью. В 32 матчах в первенстве они забили 52 мяча.

У «Манчестер Сити» в хорошей форме пребывают практически все футболисты. Иначе у претендующей на победу в АПЛ команды быть и не может. «Горожане» занимают третью строчку в турнирной таблице первенства, но у них есть несколько матчей в запасе.

Если подопечные Хосепа Гвардиолы победят в этих встречах, то поднимутся на первую строчку. Испанский специалист ведёт команду к очередному чемпионству. Его подопечные выиграли пять из шести последних розыгрышей АПЛ. Выбить их из колеи на последнем отрезке сезона практически невозможно.

Предстоящий матч должен подарить большое количество голов. «Брайтон» нестабилен и очень много пропускает, но по рисунку футбола и результативности к Де Дзерби вопросов нет. «Манчестер Сити» будет непросто, но он всё равно явный фаворит. «Горожане» мотивированы чемпионской гонкой. Упускать победу в первенстве на последнем отрезке сезона совсем не в их духе.