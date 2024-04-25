ЦСКА — «Спартак»: ставка Александра Мостового на дерби РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-лиги ЦСКА — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.75.

«ЦСКА и «Спартак» встретятся в рамках московского дерби в 21-м туре чемпионата России. После ухода Абаскаля красно-белые смотрятся намного лучше, наконец-то заиграли. Так что даже с таким соперником я верю в победу «Спартака».

Конечно, красно-белых всё ещё лихорадит, после зимней паузы особенно нестабилен клуб. Но теперь без Абаскаля видно, что футболисты почувствовали облегчение и побежали. Нулевая ничья с «Зенитом» в Кубке была первым звоночком. Хотя та игра ещё ничего особо не значила — питерцы победили в первом матче 2:1 и играли по счёту в ответной встрече.

А вот в прошлом туре Премьер-Лиги мы наконец увидели «Спартак» в боевом настрое. Клуб обыграл не просто слабого соперника, а «Ростов», который после зимней паузы как раз выступал почти лучше всех в Премьер-Лиге, не проигрывал. Красно-белые сумели разгромить подопечных Карпина, забив большинство голов во второй половине встречи — 5:1.

В таблице из-за большой плотности «Спартак» после победы поднялся сразу на четвёртое место. Причём, выиграв сейчас, он может и третью строчку занять — «Динамо» обгоняет его всего на три балла. С другой стороны, такие же шансы у коллектива есть и на понижение в случае проигрыша — «Локомотив» и ЦСКА имеют с ним минимальный разрыв.

ЦСКА же смотрелся после зимней паузы сразу очень хорошо. Клуб не проигрывал, чередуя ничьи и победы. Но в прошлом туре серия всё-таки прервалась. Причём обыграть армейцев сумел «Ахмат», испытывающий проблемы сейчас — 1:2. Хотя там всё объясняется ранним удалением Роши, на 19-й минуте. При другом исходе событий подопечные Федотова уверенно набрали бы три очка, я уверен.

В целом игра должна получиться интересной. «Спартак» сейчас окрылён, ЦСКА тоже выступает очень хорошо. Но предпочтение я всё же отдам красно-белым. Они понимают, как важна эта встреча, и подойдут к ней с правильным настроем», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».