«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз: «шпоры» заставят «горожан» попотеть

В каждом из четырёх гостевых матчей этого розыгрыша Лиги чемпионов «Сити» забивал минимум два мяча.

9 апреля в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» состоится первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити». Букмекеры отдают преимущество гостям: ставки на победу «горожан» предлагаются с коэффициентом 1.86.

Прогноз матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити» (09.04.2019)

«Тоттенхэм» провалил предыдущие полтора месяца, набрав в шести матчах чемпионата Англии жалкие четыре очка. Если в середине февраля «шпоры» имели все основания считать себя участником чемпионской гонки, то теперь они воюют за место в топ-4, рискуя остаться на будущий год без Лиги чемпионов.

Впрочем, после международной паузы лондонцы встрепенулись. Сперва подопечные Маурисио Почеттино едва не отняли очки у «Ливерпуля» (1:2, мерсисайдцам откровенно повезло), а затем спокойно разобрались с довольно крепким «Кристал Пэлас» (2:0) на своём поле.

Две предыдущие встречи АПЛ — аргумент в пользу того, что кризис пройден и команда возвращается на свой уровень. Теперь основная проблема — травмы: Эрик Дайер (пах) и Эрик Ламела (подколенное сухожилие) точно не сыграют, а Серж Орье (подколенное сухожилие) под вопросом. Единственный плюс — возвращение Фернандо Льоренте.

«Шпоры» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые за восемь лет и во второй раз в истории. «Манчестер Сити» пробился в восьмёрку сильнейших в третий раз за четыре сезона, но в предыдущем году на этой стадии всё и закончилось.

Удивительно, но статистика говорит в пользу хозяев. На стороне гостей только один факт — в каждом из четырёх гостевых матчей этого розыгрыша ЛЧ «Сити» забивал минимум два мяча. Но дело в том, что «Сити» встречался с английскими клубами в еврокубках четыре раза и неизменно проигрывал. Быстрый гол Габриэла Жезуса в ответном матче 1/4 финала прошлой Лиги чемпионов так и остаётся для «горожан» единственным в этих четырёх матчах. Зато пропустили манкунианцы аж семь мячей.

Также за «шпор» говорит фактор своего поля: «Тоттенхэм» в восьми предыдущих домашних матчах Лиги чемпионов одержал шесть побед. Ну и самое главное — лондонцы отдыхали с 3 апреля (тот самый матч с «Кристал Пэлас»), а вот «Сити» 6-го числа играл с «Брайтоном» в Кубке Англии (1:0), причём состав был максимально близок к оптимальному.

По качеству игры манкунианцы явно впереди, но три лишних дня отдыха и свой стадион выглядят весомо. 1Х за 2.06 или П1 с форой "+1" за 1.61 — вполне рабочие варианты. Гости наверняка будут владеть ощутимым преимуществом, но после перерыва у них могут возникнуть проблемы со свежестью. По этой же причине можно взять П1 с нулевой форой во втором тайме за мощные 2.91 или более скромный вариант «хозяева забьют во втором тайме» за 1.97.

«Тотал меньше 11 угловых» за 1.87 похож на дырку. За последние шесть очных встреч соперники исполняли больше девяти корнеров лишь однажды. Пожалуй, можно даже рассмотреть ТМ 10,5 углового за 2.10.

Ставки на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

Лондонцы отдыхали с 3 апреля (уверенно победили «Кристал Пэлас»), а вот «Сити» 6-го числа играл с «Брайтоном» в Кубке Англии (1:0), причём состав был максимально близок к оптимальному. Три лишних дня отдыха и свой стадион — солидные аргументы, проверим П1 с форой "+1" за 1.61.

За последние шесть очных встреч соперники исполняли больше девяти корнеров лишь однажды, поэтому линия на угловые выглядит неровной. Доверимся статистике и проверим ТМ 10,5 углового за 2.10.

Ставка №1: победа «Тоттенхэма» с форой "+1" за 1.61.

Ставка №2: «Тоттенхэм» забьёт во втором тайме за 1.97.

Ставка №3: ТМ 10,5 углового за 2.10.

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