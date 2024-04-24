«Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на игру АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Эвертон» — «Ливерпуль» в 29-м туре английской Премьер-лиги сезона-2023/2024.

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и гол Салаха за 2.14.

«Ситуация и простая, и сложная для «Ливерпуля». Надо выигрывать все матчи до конца чемпионата и ждать, что ошибётся «Манчестер Сити». То же самое должен делать и «Арсенал». Но здесь принципиальное дерби для команды Клоппа. Понятно, что в последние годы большое преимущество у «красных» в этом противостоянии, но «Эвертон» борется за выживание, а эта мотивация бывает сильнее, чем в битве за титул. Правда, «синие» выиграли свой последний матч, и теперь пять очков отделяют их от 18-го места.

«Ливерпуль» вроде бы пришёл в себя после вылета от «Аталанты» из Лиги Европы. Выиграли в выходные у «Фулхэма» — 3:1. Несмотря на статус дерби, всё-таки «Ливерпуль» намного сильнее абсолютно во всём. «Эвертон» может только характер противопоставить. Клопп сможет выставить практически всех лучших. И исходы таких матчей должны решать опытные ребята – тот же Салах. Жду именно от него хорошей игры и гола.

Ставлю, что египтянин забьёт, а «Ливерпуль» как минимум не уступит. У Салаха пять мячей в пяти последних матчах с «Эвертоном», — приводит слова Титова «РБ Спорт».