ЦСКА — «Спартак»: букмекеры оценили шансы команд

25 апреля в Москве состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак». Начало встречи запланировано на 20:30 мск.

В 24 матчах чемпионата России «Спартак» набрал 38 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. На счету ЦСКА 37 баллов и шестая строчка.

Эксперты отдают минимальное предпочтение красно-синим: поставить на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.62. Это примерно 37% вероятности. Успех «Спартака» оценён в 2.75 (36%). Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.63 (27%).

При этом букмекеры склоняются к высокой результативности дерби: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют футболисты ЦСКА, сыграет коэффициент 1.28. Гол «Спартака» доступен с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.