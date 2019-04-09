«Манчестер Юнайтед» — «Барселона». Прогноз: Месси не даст де Хеа расслабиться

10 апреля в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоится первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной». Букмекеры отдают преимущество гостям: ставки на победу каталонцев предлагаются с коэффициентом 2.07.

Прогноз матча «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» (10.04.2019)

Старые знакомые нашли друг друга после восьми лет разлуки. Команды провели между собой в еврокубках 11 матчей: «МЮ» добился трех побед, а «Барса» — четырех. Две последние встречи пришлись на финалы Лиги чемпионов, и обе завершились в пользу каталонцев — в 2009 и 2011 годах.

После окончания эры сэра Алекса Фергюсона пути команд не пересекались (если, конечно, не считать товарищеские матчи и неофициальные предсезонные турниры). Оно и понятно: «МЮ» пробился в четвертьфинал впервые с сезона-2013/14. На этот раз англичан не остановило даже домашнее поражение в два мяча от «ПСЖ» в первом матче.

В остальном последний месяц у «дьяволов» не задался: одолеваемая травмами команда набрала всего три очка за три предыдущих тура АПЛ и вылетела из Кубка Англии. Разумеется, по качеству игры и стабильности сине-гранатовые явно впереди, но парочка козырей у подопечных Уле-Гуннара Сульшера всё же имеются.

Основная фора манкунианцев — календарь. Предыдущую встречу они провели аж 2 апреля (1:2 от «Вулверхэмптона»), то есть имели больше недели на восстановление. А вот «Барселона» 6 апреля играла с «Атлетико» (2:0). Несмотря на раннее удаление Диего Косты, матч получился нервным и победу удалось добыть лишь в концовке. Четыре лишних дня отдыха — это серьёзно.

Второй момент — «Олд Траффорд», явно соскучившийся по таким соперникам на поздней стадии Лиги чемпионов. Беспроигрышная серия «МЮ» в домашних матчах с «Барсой» насчитывает четыре встречи. Правда, последняя из них состоялась ещё в 2008 году, когда манкунианцы были совсем другими. Всерьёз воспринимать данную статистику не стоит, но всё же.

Третье — «Ман Юнайтед» прекрасно себя чувствует при игре вторым номером с топ-клубами. При Сульшере выход из обороны в атаку стал получаться гораздо лучше. В первой игре с «ПСЖ» это не сработало из-за вынужденных замен Марсьяля и Лингарда, но в целом караулить потери и уноситься вперёд «дьяволы» умеют. С «Уотфордом» и «Вулверхэмптоном» таких возможностей не было, а вот у каталонцев пространства за спиной явно будет больше.

Разумеется, это вовсе не значит, что шансы хозяев ничуть не ниже. Защита «МЮ» много ошибается даже на фоне «Арсенала» и «Тоттенхэма», а сине-гранатовые всё же посильнее. Если гости сохранили силы после битвы с «Атлетико», недостатка работы у Давида де Хеа точно не возникнет. ИТБ 1,5 мяча «Барселоны» за 1.86 выглядит нормально.

Логика простая: если Месси в отличной форме, а коэффициент на победу каталонцев превышает двойку, надо брать. Сейчас Лионель в полнейшем порядке: 13 голов и четыре результативные передачи за 10 предыдущих встреч. К тому же «Барселона» проиграла лишь один из последних 13 матчей с английскими клубами. Проверим П2 за 2.07.

Любопытно выглядит верх на попадания гостей в створ. В среднем испанский клуб в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов тревожит вратарей соперника по 8,63 раза. Если отбросить явно уступающего в классе ПСВ и взять только гостевые матчи, получится вот что: 8 ударов в створ с «Тоттенхэмом», 10 — с «Интером» и 8 — с «Лионом».

При этом ИТБ 4,5 удара в створ «Барсы» идёт за 1.83, ИТБ 5,5 — за 2.80, а ИТБ 6,5 — за 4.50. Конкретный выбор зависит от ваших отношений с риском, но пройти мимо данного варианта мы не можем. «ПСЖ» на «Олд Траффорд» потревожил де Хеа пять раз, хотя вёл 2:0 уже к исходу часа. Ван Дейка и Пике у «МЮ» нет, а Эрик Байи восстанавливается от травмы головы.

Последний вариант — «МЮ» получит больше жёлтых карточек за 2.10. Средний показатель манкунианцев по сезону — 2,13 «горчичника», у «Барселоны» в полтора с лишним раза меньше (1,38). Если гости смогут справиться с шустрым Марсьялем или Лингардом без срывов атак, должно зайти.

Ставки на матч «Манчестер Юнайтед» — «Барселона»

Исходим из того, что если Месси в отличной форме, а коэффициент на победу каталонцев превышает «двойку», надо брать. Сейчас Лионель в порядке: 13 голов и четыре результативные передачи за 10 предыдущих встреч. К тому же «Барселона» проиграла лишь один из последних 13 матчей с английскими клубами. Проверим П2 за 2.07.

В среднем испанский клуб в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов тревожит вратарей соперника по 8,63 раза. Если отбросить явно уступающего в классе ПСВ и взять только гостевые матчи, получится вот что: 8 ударов в створ с «Тоттенхэмом», 10 — с «Интером» и 8 — с «Лионом». Берём ИТБ 5,5 удара в створ «Барсы» за 2.80.

Ставка №1: ИТБ 1,5 мяча «Барселоны» за 1.86.

Ставка №2: «Барселона» победит за 2.07.

Ставка №3: «МЮ» получит больше жёлтых карточек за 2.10.

Ставка №4: ИТБ 5,5 удара в створ «Барсы» за 2.80.

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