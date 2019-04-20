«Хетафе» — «Севилья», «Бетис» — «Валенсия». Прогноз на Примеру

21 апреля в матчах 33-го тура Примеры «Хетафе» на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» встретится с «Севильей», а на «Бенито Вильямарин» «Бетис» примет «Валенсию». Букмекеры считают фаворитами гостей: ставки на победу «Севильи» предлагаются с коэффициентом 2.38, успех «Валенсии» идёт за 2.50.

Прогноз матча «Хетафе» — «Севилья» (21.04.2019)

Ключевой матч для обеих команд, от него напрямую зависят шансы на попадание в зону Лиги чемпионов. За шесть туров до окончания первенства «Севилья» занимает четвёртое место в таблице, а «Хетафе» идёт пятым и отстаёт всего на одно очко. Заруба намечается знатная.

Ещё пять недель назад положение синих было куда уютнее, но затем случился спад. В пяти турах одержана всего одна победа, очки потеряны в матчах со скромными «Вальядолидом», «Эспаньолом» и «Леганесом». Из топ-4 подопечные Пепе Бордаласа уже выпали, да и «Валенсия» вовсю наступает на пятки.

«Севилья» отдышалась после вылета из Лиги Европы, приободрилась — и выдала серию из трёх побед. Помимо всё того же «Вальядолида» пострадали крепкий «Алавес» и соседи из «Бетиса». Календарь у андалусийцев вполне благоприятный, так что победа над прямым конкурентов расчистит путь в Лигу чемпионов.

Прежде «Севилья» ужасно играла с «Хетафе» на выезде, но с момента возвращения синих в Примеру соперники успели встретиться на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» лишь однажды. В минувшем чемпионате гости победили со счётом 1:0, хотя игра была довольно равной и вполне могла закончиться вничью.

Сейчас «Севилья» набрала ход и выглядит мощнее. Состав у неё получше, а повышенная мотивация и недельный цикл подготовки позволяют рассчитывать на хорошее качество футбола. Пожалуй, не будем мудрить и возьмём П2 с нулевой форой за 1.70.

Кроме того, любопытно сморится ИТБ 4,5 углового «Севильи» за 1.73. Норма команды по сезону — 6 корнеров. Начало встречи наверняка получится аккуратным, но гости активно используют фланги и не склонны уходить в глубокую оборону. Приблизиться к среднему показателю им по силам. Тем более что ничья будет в пользу «Валенсии».

Ставки на матч «Хетафе» — «Севилья»

«Севилья» отдышалась после вылета из Лиги Европы, приободрилась — и выдала серию из трёх побед, взобравшись на четвёртое место. «Хетафе», напротив, сбавил обороты. Не будем мудрить и возьмём П2 с нулевой форой за 1.70.

Ставка №1: победа «Севильи» с форой «0» за 1.70.

Ставка №2: ИТБ 4,5 углового «Севильи» за 1.73.

Прогноз матча «Бетис» — «Валенсия» (21.04.2019)

Соперники сыграют друг с другом в четвёртый раз за сезон. Помимо матча первого круга Примеры было двухраундовое противостояние в Кубке Испании. Пока небольшое преимущество у «летучих мышей»: две ничьи и одна победа, которая принесла им место в финале турнира.

«Бетис» в минувшем туре уступил в дерби Андалусии «Севилье» (2:3), резко сократив свои шансы на попадание в зону еврокубков. От идущей шестой «Валенсии» зелёно-белые отстают на шесть очков, так что выбор у них невелик: победа любой ценой или прекращение борьбы за топ-6.

В целом «Бетис» сейчас не впечатляет: всего четыре очка в пяти последних турах чемпионата Испании. Ничья с почти вылетевшим в Сегунду «Райо Вальекано» (1:1) и тяжёлая победа над занимающим 15-ю строчку «Вильярреалом» (2:1). Скромновато.

У «летучих мышей» в минувшем туре тоже было дерби (3:1 с «Леванте»), но дело не в этом. В четверг «Валенсия» играла ответный матч четвертьфинала Лиги Европы с «Вильярреалом» (2:0). Состав был близок к основному, так что сил у гостей будет поменьше, хоть лидеры и были заменены к середине второго тайма, поскольку всё было ясно.

«Валенсии» очень нужна победа, но «Бетис» на своём поле хорош, а тут ещё и фактор усталости. Хочется взять ничью за 3.40, но больно уж здорово играет «Валенсия» в последние недели, выигрывая даже ничейные матчи. Проверять лобовую победу не рискнём, а вот П2 с нулевой форой за 1.80 — в самый раз.

Второй вариант — ТБ 5,5 ЖК за 1.99. Судить будет строгий Хосе Санчес Мартинес, у которого 91 «горчичник» в 16 матчах сезона. У соперников нет проблем с мотивацией, а тут ещё и воспоминания о полуфинале Кубка Испании рискуют добавить эмоций. Похоже, будет жарко.

Ставки на матч «Бетис» — «Валенсия»

В целом «Бетис» сейчас не впечатляет: всего четыре очка в пяти последних турах чемпионата Испании. Ничья с почти вылетевшим в Сегунду «Райо Вальекано» (1:1) и тяжёлая победа над занимающим 15-ю строчку «Вильярреалом» (2:1). Возьмём П2 с нулевой форой за 1.80.

Ставка №1: ТБ 5,5 ЖК за 1.99.

Ставка №2: победа «Валенсии» с форой «0» за 1.80.

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