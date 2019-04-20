«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз». Прогноз: Овечкин отомстит за Оши

21 апреля в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ на «Кэпитал Уан-Арена» «Вашингтон Кэпиталз» примет «Каролину Харрикейнз». Букмекеры считают фаворитами хозяев: ставки на победу «Кэпс» в основное время предлагаются с коэффициентом 2.19.

Прогноз матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» (21.04.2019)

«Вашингтон» не просто проиграл два предыдущих матча, он ещё и провёл их крайне слабо. Где-то «Каролину» подтаскивал Мразек, хотя в целом «Кэпиталз» выглядели бледно и ничего особенного сопернику не предложили. В четвёртой игре дело при доле везения могло дойти до овертайма, но вообще оба поражения получились вполне заслуженными.

«Кэпс» заметно сбавили в движении, а к обороне на средних и низкихскоростях «ураганы» готовы. Двух встреч в Вашингтоне хватило, чтобы провести работу над ошибками и приспособиться к сопернику. На одной ноге таких «Харрикейнз» точно не обыграть, так что хозяевам придётся добавлять. Иначе проблем станет ещё больше.



Собственно, одна шайба за две игры (да и та в большинстве) — исчерпывающее доказательство вялости атаки действующего чемпиона в гостях. Мразек, спору нет, был хорош, но ведь нельзя сказать, что он стоял на ушах и тянул мёртвые шайбы. Скорее, просто брал «свои» броски и выручил пару-тройку раз.



Ти Джей Оши получил травму и точно не сыграет в пятом матче серии, что усложняет задачу «Кэпиталз». Из фарм-клуба подняли Деванте Смита-Пелли, но герой прошлого Кубка Стэнли даже в идеальных кондициях остаётся игроком низших звеньев (пусть и очень крутым). Так что тасовать ведущие тройки точно придётся, а это добавляет непредсказуемости.



Слабая игра Вашингтона в гостях вряд ли должна восприниматься как сенсация. В регулярном чемпионате обе встречи в Роли тоже получились для подопечных Тодда Рирдена тяжёлыми: 6:5Б и волевая победа 3:2. На своём льду всё иначе — «Кэпс» выиграли у «Каролины» четыре домашних матча подряд, стабильно забивая по 3-4 шайбы.



После двух поражений, важных слов Овечкина и травмы важного игрока «Вашингтон» наверняка разозлится и добавит в агрессии с первых минут. ИТБ 9,5 бросков «Кэпиталз» в первом периоде за 1.90, гол «Кэпиталз» в первые 20 минут за 1.60, П1 в первом периоде за 2.66 — вариантов хватит на любой вкус.



Проверить лобовую победу хозяев за 2.19 тоже стоит. «Каролину» трудно назвать стабильной командой, а тут ещё и злой соперник на своём льду. «Ураганам» вполне по силам навязать борьбу, но коэффициент на «Кэпс», пожалуй, должен быть в районе «двойки». Можно даже рассмотреть П1 с форой "-1" за 2.40.

Ставки на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»

После двух поражений, важных слов Овечкина и травмы важного игрока «Вашингтон» наверняка разозлится и добавит в агрессии с первых минут. Проверим ИТБ 9,5 бросков «Кэпиталз» в первом периоде за 1.90 и П1 в первом периоде за 2.66.



«Кэпс» выиграли у «Каролины» четыре домашних матча подряд, исправно забивая по 3-4 шайбы. «Каролину» трудно назвать стабильной командой, а тут ещё и злой соперник на своём льду. Возьмём лобовую победу хозяев за 2.19.



Ставка №1: ИТБ 9,5 бросков «Кэпиталз» в первом периоде за 1.90.



Ставка №2: победа «Кэпиталз» в первом периоде за 2.66.



Ставка №3: победа «Кэпиталз» в основное время за 2.19.

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