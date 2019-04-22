«Трентино» — «Чивитанова». Прогноз: серия может продлиться

22 апреля пройдёт третий матч полуфинальной серии чемпионата Италии «Трентино» — «Чивитанова». Хозяева постараются ухватиться за последний шанс остаться в игре. И у этой борьбы есть перспективы.

Прогноз матча «Трентино» — «Чивитанова» (22.04.2019)

Очень хороший первый сет выдал «Трентино» во второй игре серии. Вот только на этом всё и закончилось. Потому что когда у тебя выпадают два крайних нападающих из трёх, обыграть соперника, который тебе ни в чём не уступает, почти нереально.



С «Трентино» так и случилось. Расселл и Веттори игру провалили, Ковачевич был чуть лучше, но именно что чуть-чуть. Что до центров, их показатели неплохие, но одними центрами эту встречу было выиграть нельзя. При этом гости не были безнадёжны: они лучше отпринимали, выиграли блок, на подаче примерное равенство (6:7 по эйсам), но всё решила игра в атаке, точнее, её отсутствие. И даже при этом всё фактически решилось в третьей партии. Один провал в середине сета.

Ну и «Чивитанова» была хороша. Отпринимали вроде бы и похуже соперника, но тот же Симон 15 передач получил, это говорит о хорошей работе пасующего, Бруно. Выпал немного Хуанторена, но Соколов и Леал справились. Уж очень слабо сыграл соперник.



И тем не менее борьба в этой серии ещё не закончена. Сегодня «Трентино» играет дома, это последний шанс для команды вернуться в борьбу за финал. И, думаю, у них может получиться.



После 2-0 в серии до трёх побед расслабление наступает неизбежно. Особенно в такой команде как «Чивитанова». Нет у парней Фердинандо де Джорджи желания как можно быстрее добить соперника, скорее они поиграют с ним в кошки-мышки.



«Трентино» же при своих болельщиках, в своём зале всегда выглядит намного лучше. Вспомните серию с «Падовой», дома две лёгкие победы, на выезде 0:3. Тут у команды лучше летит подача, тут больше эмоций. Меньше допускают глупых ошибок. «Чивитанова» же играет рывками. Вроде бы отрыв есть, но спустить его команда может очень быстро. Вспомним 2-й сет первого матча: с 19:12 на 23:23. Так что шансы у хозяев однозначно будут.



Чего стоит ждать в матче? Примерно того же, что и в первой встрече. С той лишь разницей, что сейчас «Чивитанове» нет особой нужды выигрывать, забирая преимущество площадки. Поэтому, на мой взгляд, резонно было бы сегодня попробовать взять победу хозяев за 2.31.



В качестве альтернативы стоит рассмотреть победу хозяев в первой партии. «Чивитанова» входит в игру в этой серии довольно натужно: первые сеты в обоих матчах достались «Трентино», причём без особой борьбы. Это, если хотите, стиль команды де Джорджи: пока звёзды раскачаются, соперник партию забирает. Да и не исключаю, что под давлением этим парням играть проще, вот и всё. Так что стоит проверять и победу хозяев в первом сете, и П1/П1 в первом сете и в матче за 3.10.

Ставки на матч «Трентино» — «Чивитанова» (22.04.2019)

Учитывая, что для хозяев этот матч последний шанс побороться за путёвку в финал, стоит проверить победу «Трентино». Своя площадка должна помочь в достижении этой цели. Подарком выглядит и победа хозяев в первом сете, а затем в матче. В двух первых матчах «Чивитанова» не особенно сопротивлялась в первых партиях, фактически даря их сопернику.



Ставка №1: победа «Трентино» за 2.31



Ставка №2: победа «Трентино» в первом сете и в матче за 3.20.



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