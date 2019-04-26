Суперэкспресс на АПЛ: играем коэффициент 10.52

26 апреля 36-й тур в АПЛ стартует матчем «Ливерпуль» — «Хаддерфилд» на потрясающем «Энфилде». Сутками позже в битве середняков сойдутся «Кристал Пэлас» и «Эвертон» на «Селхерст Парк», а на следующий день «Арсенал» попробует отобрать очки в гостях у «Лестер Сити» на «Кинг Пауэер – Уолкерс». В битве между «лисами» и «канонирами» букмекеры не видят явного фаворита и предлагают на успех каждого коллектива коэффициент 2.60.

Прогноз матча «Ливерпуль» — «Хаддерсфилд Таун» (26.04.2019)

«Ливерпуль» практически потерял шансы на титул в АПЛ. Красные отстают лишь на одно очко от «Манчестер Сити», но у «горожан» 18 побед в последних 19 матчах, а впереди встреча с середняком и поединки двумя аутсайдерами турнира. Похоже, даже сам Юрген Клопп уже не верит в успех во внутреннем первенстве, но в предстоящем поединке с «Хаддерсфилдом» это вряд ли приведёт к проблемам для хозяев.



Коллектив Яна Зиверта находится на самом дне, а результаты скромной команды говорят сами за себя. За последние 22 матча в АПЛ у «терьеров» 1 победа, 1 ничья и 20 поражений. «Хаддерсфилд» уже давно и безнадёжно отстал даже от конкурентов по борьбе за выживание и следующий сезон проведёт в Чемпионшипе.

У «Ливерпуля» под вопросом участие Фабиньо, Ловрена и Лаллана, но ни один из перечисленных исполнителей не является ключевым в построениях Юргена Клоппа. Впереди у красных матч Лиги чемпионов с «Барселоной», поэтому Салах и компания наверняка постараются сэкономить силы, избежать лишних стыков и спокойненько забрать три очка.



Разумеется, в букмекерских конторах невероятно низкий коэффициент на хозяев. Брать «Ливерпуль» с форой «-3» за 1.9 опасно, так как Клопп может задуматься уже о сражении с каталонцами и попросить своих подопечных в медленном темпе контролировать ход игры. Нам больше приглянулся вариант с сухой победой красных за 1.68.



В XXI веке «Хаддерсфилд» ещё не поражал ворота «Ливерпуля», все встречи оставались за красными. Мерсисайдцы регулярно побеждали «терьеров», и нет никаких сомнений в продолжении тенденции. Клопп наладил действия в обороне, Алиссон отстоял на ноль дома даже с «Порту» и «Челси», поэтому парням Яна Зиверта абсолютно нечего ловить в предстоящем поединке.

Прогноз матча «Кристал Пэлас» – «Эвертон» (27.04.2019)

«Кристал Пэлас» и «Эвертон» в своих прошлых матчах сотворили настоящие сенсации. «Орлы» в гостях переиграли «Арсенал» со счётом 3-2, а «ириски» дома уничтожили «Манчестер Юнайтед» 4-0. Оба клуба уже не вылетят и не взлетят до зоны еврокубков, поэтому со стороны может показаться, что данная встреча лишена мотивации и турнирного смысла.



На самом деле, ситуация совершенно иная. В любом клубе АПЛ сейчас такое количество денег, что ни тренерскому штабу, ни футболистам не гарантировано место в составе на следующий сезон. Кому-то необходимо цепляться за текущее место работы, а некоторые рассматривают нынешнюю команду как трамплин на будущее. Не забудем о контрактах и личной статистике, и аргументов для настоящей зарубы получается достаточно много.



«Кристал Пэлас» не может одолеть «Эвертон» уже на протяжении восьми поединков, удивительная серия для клубов примерно одного калибра. Букмекеры отдают минимальный перевес хозяевам, но лезть в исход крайне опасно. «Орлы» — одна из самых нестабильных команд лиги, к тому же по очкам, набранным в домашних матчах, коллектив Роя Ходжсона идёт 19-м в АПЛ.



Для увеличения коэффициента экспресса мы возьмём простенький вариант с тоталом больше 2. Когда особой турнирной мотивации уже нет, команды часто стараются радовать болельщиков, а многие игроки стремятся пополнить свой бомбардирский счёт. Сушить игру точно никто не станет, потенциальная ничья не принесёт никому удовлетворения.



Скорее всего, мы увидим искренний и яркий футбол, в котором оба коллектива будут нацелены только на победу. «Кристал Пэлас» постарается прервать серию неудач с «Эвертоном», а Сигурдссон и Ришарлисон хотят продолжать забивать. В трёх предыдущих дуэлях между «орлами» и «ирисками» зрители видели не менее двух голов.

Прогноз матча «Лестер Сити» – «Арсенал» (28.04.2019)

«Арсенал» потерпел два подряд поражения в АПЛ от типичных середняков, из-за чего остался за пределами топ-4 во внутреннем первенстве. В предстоящем поединке «канониров» устроит только победа, однако у Унаи Эмери есть возможность пробиться в Лигу чемпионов через викторию во втором по значимости турнире Старого Света.



«Лестер» болтается в середине таблицы и уже откровенно доигрывает сезон. Сказка давно закончилась, и Брендон Роджерс сейчас больше сосредоточен на закладывании фундамента для будущих достижений. Тренеру «лис» необходимо время, поэтому фанатам придётся потерпеть.



В данном поединке напрашивается один крайне рискованный, но очень соблазнительный выбор. Гол «Лестера» с 31-й по 45-ю минуту включительно идёт в букмекерских конторах за сочные 4.32, и мы отважимся на столь авантюрное предложение. Статистика «лис» на указанном интервале не внушает оптимизма, зато всё, что касается «Арсенала», уже в нашу пользу.



По пропущенным мячам на выезде в заключительную четверть часа перед перерывом «канониры» с отрывом худшая команда АПЛ. Коллектив Унаи Эмери получил аж 11 пробоин по ходу нынешнего сезона во внутреннем первенстве за 17 встреч на выезде на указанном интервале. Согласитесь, коэффициент 4.32 выглядит явно завышенным в данных условиях.



Сейчас «Арсенал» находится в чудовищном графике, сравнимым только с boxing day. «Канонирам» предстоит провести седьмой поединок за 23 дня! Для того же «Лестера» матч станет лишь четвёртым за 24 суток. Физическая и психологическая усталость могут проявиться как раз ближе к концовке тайма, и хитрые «лисы» получат отличную возможность ухудшить столь неприятную для Эмери статистику.

Суперэкспресс на матчи «Ливерпуль» — «Хаддерсфилд Таун», «Кристал Пэлас» – «Эвертон», «Лестер Сити» – «Арсенал»

У «Хаддерсфилда» 20 поражений за 22 последних матча. Коллектив Яна Зиверта – абсолютно худший в нынешнем розыгрыше АПЛ. «Ливерпуль» дома не пропустил от «Порту» и «Челси», поэтому за 1.68 мы проверим викторию красных всухую. Перед битвой с «Барселоной» Клопп сосредоточится на спокойной и уверенной победе.



«Кристал Пэлас» и «Эвертон» уже лишены турнирной мотивации, поэтому могут позволить себе порадовать болельщиков и сыграть в яркий атакующий футбол. В своих прошлых поединках «орлы» одолели «Арсенал» 3-2, «ириски» разнесли «МЮ» 4-0. Возьмём тотал больше 2 за скромные 1.45. Ожидаем продолжение банкета.

На отрезке с 31-й по 45-ю минуту включительно «Арсенал» пропускает больше всех в АПЛ в гостевых матчах. За вкусные 4.32 заиграем гол «Лестера» на указанном интервале. «Канонирам» предстоит провести седьмой матч за 23 дня, и перед перерывом у коллектива Унаи Эмери могут возникнуть проблемы с концентрацией и свежестью



Ставка №1: победа «Ливерпуля» в сухую за 1.68



Ставка №2: тотал больше 2 в матче «Кристал Пэлас» — «Эвертон» за 1.45



Ставка №3: гол «Лестера» с 31-й по 45-ю минуту включительно за 4.32



Общий коэффициент суперэкспресса 10.52



Поделитесь опытом ставок на букмекерах! В нашем рейтинге букмекерских контор вы найдете полезную информацию и отзывы о компаниях, сможете написать жалобу и получить ответ представителя букмекера.