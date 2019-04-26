Кей Нисикори — Даниил Медведев. Прогноз: полуфинальный бой в Барселоне затянется

27 апреля в полуфинальном матче турнира ATP500 в Барселоне встретятся Кей Нисикори и Даниил Медведев. Букмекеры отдают минимальное преимущество японцу: ставки на победу Нисикори предлагаются с коэффициентом 1.89.

Медведев здорово провёл четвертьфинал против яркого чилийца Николаса Джарри, выбившего Александра Зверева и Григора Димитрова. Россиянин не смял соперника и не выложился на все сто, а затратил ровно столько сил, сколько требовалось для комфортной победы над довольно опасным соперником.

У Даниила совсем не шла подача (42% попаданий первым мячом — ужасные цифры), но он всё равно смотрелся сильнее чилийца и исправно создавал тому трудности на приёме. Как только в первом сете Медведев ненадолго нащупал подачу, так разница в классе постепенно и начала становиться всё заметнее.



По сути, обе партии получились похожими: равное начало, после которого россиянин немного добавлял и делал брейк. Джарри здорово попадал первым мячом (64%), но не мог превратить это в полноценное преимущество. Медведев вынуждал соперника вырывать чуть ли не каждый розыгрыш на своей подаче, пока тот наконец не дрогнул и не отдал 14-минутный гейм в середине второй партии.



Даниил в этом году сильно прибавил при игре на грунте и всё чаще радует приёмом. Например, двухметровый Джарри за полтора часа так и не выполнил ни одного эйса, хотя обладает мощной подачей. Но определённые проблемы всё же имеются. В полуфинале они рискуют оказаться роковыми.



В Барселоне Медведев постоянно испытывает трудности на подаче: время от времени она прорезается, но в целом выглядит явно хуже обычного. Без хорошего процента попадания первым мячом с Нисикори будет очень тяжело, ведь принимает японец гораздо лучше высоченного Джарри.



«Самураю» тоже повезло с сеткой, до полуфинала он дошёл в режиме круиз-контроля. Тейлор Фритц, Феликс Оже-Альяссим и Роберто Карбальес-Баэна — не самые мощные соперники. Кей не просто не проиграл на турнире ни одной партии, он даже до тай-брейка не добирался. Проблем со свежестью тут быть не должно.



По личным встречам Нисикори на данный момент впереди, 2-1. Соперники обменялись победами в финалах турниров на харде (Токио и Брисбен), а единственный матч на грунте россиянин проиграл: это случилось год назад во втором круге турнира в Монте-Карло (5:7, 2:6).



Многое будет зависеть от подачи Даниила. Если проблемы продолжатся, ловкий Нисикори сделает 2-3 дежурных брейка и победит. Если же Медведев наладит ключевое орудие, его шансы будут как минимум не ниже. Показанного в четвертьфинале с Джарри уровня на этот раз точно не хватит, так что надо добавлять.

Шансы Кея выглядят чуть выше, но ставить на исход не рискнём. Проверим ТБ 22,5 гейма за 1.90, а любители рисковать могут подумать о варианте «в матче будет третий сет» за симпатичные 2.50. Особых предпосылок для быстрой развязки не видно.

Ставки на матч Кей Нисикори — Даниил Медведев

В Барселоне Медведев постоянно испытывает трудности на подаче: время от времени она прорезается, но в целом выглядит явно хуже обычного. Без хорошего процента попадания первым мячом с Нисикори будет очень тяжело, ведь принимает японец гораздо лучше высоченного Джарри.



Шансы Кея выглядят чуть выше, но ставить на исход не рискнём. Проверим ТБ 22,5 гейма за 1.90, а любители рисковать могут изучить вариант «в матче будет третий сет» за 2.50. Особых предпосылок для быстрой развязки не видно.



Ставка: ТБ 22,5 гейма за 1.90.

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