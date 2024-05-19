«Барселона» — «Райо Вальекано»: прогноз Романа Гутцайта на игру чемпионата Испании

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Примеры «Барселона» – «Райо Вальекано».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.83.

«Футболисты «Райо Вальекано» провели уникальную игру в прошедшую среду. Они дома принимали «Гранаду» и с пятой минуты матча играли в меньшинстве после удаления Оскара Трехо. Несмотря на это, вдесятером футболисты «Райо Вальекано» смогли забить два мяча и пропустили лишь в концовке. В итоге добились победы со счётом 2:1. Первый гол в этом матче забил защитник Флорьян Лежён. В красивом прыжке гол он забил в падении через себя. Такое можно встретить очень редко.

Что касается «Барселоны», то она тоже свой тур посреди недели проводила и обыграла «Альмерию» на выезде со счётом 2:0. Оба мяча забил Фермин Лопес. «Барселона» смотрелась неплохо в атаке, но у своих ворот всё-таки допустила достаточно много моментов. «Альмерия» неоднократно в этом матче могла отличиться.

Но, так или иначе, конечно, «Барселона» в домашнем матче с «Райо Вальекано» является фаворитом и, думаю, сможет добиться убедительной победы. Я бы спрогнозировал победу «Барселоны» с форой (-1.5). У «Барсы» в хорошей форме находится Рафинья. В этом сезоне у него больше 10 голов и больше 10 передач. А за последние 10 сезонов только пять футболистов«Барселоны» оформляли 10+10 по голам и ассистам в рамках одного чемпионата. И из этой пятёрки трое – это Месси, Суарес и Неймар. Так что очень приятные цифры от Рафиньи, который может выйти на поле в стартовом составе», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».