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Швейцария — Канада: ставка Анатолия Емелина на игру хоккейного ЧМ-2024

Швейцария — Канада: ставка Анатолия Емелина на игру хоккейного ЧМ-2024
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч чемпионата мира Швейцария – Канада.

Ставка: победа Канады за 1.85.

«Пожалуй, что этот матч станет центральным на групповом этапе для обеих команд. Ведь обе претендуют на первое место в группе А.

У обеих команд по 14 очков, и они возглавляют турнирную таблицу. Швейцарцы идут выше из-за лучшей разницы заброшенных и пропущенных шайб. Так, в своей последней игре подопечные Патрика Фишера не оставили камня на камне от Дании – 8:0. Кевин Фиала сделал дубль и отдал голевой пас. А его команда всего набросала своим соперникам уже 24 шайбы.

ЧМ-2024 . Группа A
19 мая 2024, воскресенье. 21:20 МСК
Швейцария
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кстати, Канада забросила на одну больше. Накануне команда Андре Туриньи переиграла сборную Финляндии – 5:3. Причём канадцы уступали по ходу встречи 0:2 и 2:3. Оуэн Пауэр набрал 1+2, а победную шайбу забросил Брэндон Хагель.

В 14 последних очных матчах восемь раз верх брали представители «Кленового листа», а шесть раз граждане из страны банков и сыров. Это начиная с 2012 года. На двух предыдущих чемпионатах мира на групповой стадии выигрывали швейцарцы – 6:3 и 3:2.

Сейчас Канаде самое время взять реванш. И действующие чемпионы мира его добьются», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».

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